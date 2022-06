La máxima nota en Selectividad de Málaga estudiará Periodismo y CAV en Sevilla "por vocación"

Elisa Polonio de Porres vive desde ayer un sueño. El rector de la Universidad de Málaga la llamó para informarle de que había conseguido la mejor nota de Selectividad de toda la provincia de Málaga, un 14 sobre 14. "No me lo podía creer", asegura a este periódico.

Su madre incluso se puso a llorar. Siempre se le habían dado bien los estudios, pero no esperaban que la Selectividad le saliera tan redonda. "Yo salí con expectativas positivas. Dije que me había salido bien, pero no esperaba que perfecto", reconoce.

Desde que se ha enterado de la noticia reconoce que está muy "solicitada" y su casa parece una centralita de llamadas. Los medios la llaman para entrevistarla y familiares y amigos para felicitarla. Ella no ha dudado en informar a todo su instituto, el Emilio Prados. "Mi abuela ha ido incluso hoy a mi colegio, el Paulo Freire, para contárselo a los profesores. Todos están muy orgullosos", ha dicho.

La joven, que reside en la zona de Carretera de Cádiz, va a estudiar el Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en Sevilla. Adora redactar y editar vídeos, una actividad que ha realizado mucho durante su etapa en el instituto. "Tenía claro que me iba a ir fuera de Málaga porque mi objetivo era alcanzar el trece que me pedían para entrar a este doble grado", dice.

A las críticas de por qué va a estudiar Periodismo habiendo sacado un 14, responde que "cada cual estudia aquello por lo que tenga vocación y que más disfruta". "¿Por qué iba a estudiar algo que no me gusta por haber sacado más nota?", pregunta.

La joven ya había demostrado el gran trabajo que ha hecho en su paso por Bachillerato, donde ha tenido una media de 10 en ambos cursos con su matrícula de honor correspondiente. Un curso en el que reconoce que hay que organizarse muchísimo porque es muy duro.

Pero ojo, que no ha pasado las semanas previas a Selectividad sin salir ni a la puerta de la calle. La joven resalta la importancia del equilibrio y de compaginar el ocio con los estudios. "Es muy importante salir con tus padres o amigos a comer al igual que sentarte a estudiar durante horas", explica. De la prueba, quizás el examen que más complicado le pareció fue el de Lengua, pero consiguió salir "orgullosa" de su actuación en cada uno de ellos.

Sobre la Universidad, se muestra muy entusiasta y tiene ganas de empezarla. "Los profesores me han dicho que es algo diferente a Bachillerato. No tienes un examen con una nota de corte en la cabeza. Al final estudias lo que tú has decidido", dice.

Ahora solo le queda celebrar en el que va a ser uno de los veranos más especiales de su vida. "Voy a disfrutar a tope. Esta noche ya celebramos con los amigos en la playa por San Juan y seguro que va a ser un verano de descanso y muchos planes. Eso seguro", zanja.

