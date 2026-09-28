Ya se conoce al pregonero de la Semana Santa de Málaga 2027: será Andrés Camino

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Las claves Generado con IA Andrés Camino será el pregonero de la Semana Santa de Málaga 2027, reconocido historiador y director de la revista La Saeta. El pregón se celebrará el sábado 13 de marzo de 2027 en el Teatro Cervantes de Málaga. La artista sevillana Isabel Sola será la autora del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga 2027. La presentación del cartel tendrá lugar el 14 de enero en el Cine Albéniz.

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha dado a conocer este lunes por la noche al próximo pregonero de la Semana Santa y la artista que pintará el cartel oficial.

El pregonero será Andrés Camino, muy conocido en el mundo cofrade ya que es el director de La Saeta y uno de los mayores divulgadores de la Semana Santa malagueña.

Camino es historiador, investigador y escritor y ha estado vinculado a la Semana Santa desde niño, ya que ingresó en la Cofradía de las Penas con apenas 13 años, allá por 1977, saliendo como nazareno del Cristo de la Agonía. Desde 1981 hasta 2025 fue portador del trono de María Santísima de las Penas.

Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia por la Universidad de Málaga, dedicó su tesis doctoral a la Hermandad de la Santa Caridad y a la iglesia-hospital de San Julián.

Desde 2006 investiga también en el Archivo Apostólico Vaticano. En 2021 obtuvo el Premio Málaga de Investigación, en la sección de Humanidades, por su trabajo sobre san Manuel González García.

Camino es director de La Saeta, órgano oficial de la Agrupación de Cofradías, desde 1997. Antes había formado parte de su equipo de redacción y, posteriormente, impulsó las ediciones de otoño y primavera de la revista. Fue además cronista de la Agrupación entre 2009 y 2012 y ha contribuido al desarrollo de la colección de Libros La Saeta.

Ha escrito más de trescientos artículos y numerosos libros dedicados a la historia religiosa y cofrade de Málaga. Entre sus obras se encuentran estudios sobre San Julián y la Hermandad de la Santa Caridad, varios volúmenes de Personajes de la Semana Santa de Málaga y una biografía de Enrique Navarro Torres. También ha coordinado publicaciones colectivas sobre hermandades y devociones malagueñas, además de cultivar la novela histórica.

No es la primera vez que será pregonero. Ya dio el pregón de la Cofradía del Cautivo, el de las Glorias de María Santísima de Araceli de Lucena, las Consideraciones en torno a la Cruz de las Reales Cofradías Fusionadas y el pregón de la Vera+Cruz de Almogía.

A lo largo de su trayectoria ha recibido el Escudo de Oro de la Agrupación de Cofradías y distinciones de hermandades como el Cautivo, las Reales Cofradías Fusionadas y la Archicofradía de la Sangre. En 2023 fue reconocido con el premio Julián Sanz.

El pregón de la Semana Santa de Málaga de 2027 tendrá lugar el sábado 13 de marzo en el Teatro Cervantes de la capital.

Pintora del cartel

Por otra parte, la Agrupación ha anunciado que la artista sevillana Isabel Sola será la autora del cartel de la Semana Santa de Málaga 2027.

Es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla desde 2001 y ha protagonizado exposiciones individuales en la Galería Alfama de Madrid, la Galería Haurie de Sevilla, la Casa de la Provincia de la Diputación sevillana y la Casa de Cultura de Cantillana. A ellas se suman más de setenta exposiciones colectivas en España y en el extranjero.

En 2007 realizó el cartel de la Semana Santa de Sevilla y en 2026 ha firmado el de la Semana Santa de Cádiz. Es también autora del cartel de la Semana Santa de Triana de 2013 y de obras anunciadoras de celebraciones y efemérides de hermandades de distintos puntos de Andalucía.

El acto de presentación del cartel tendrá lugar el 14 de enero en el Cine Albéniz.