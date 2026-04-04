Horario e itinerario del Domingo de Resurrección en Málaga: el Resucitado cierra una Semana Santa plena

Las claves nuevo Generado con IA El Domingo de Resurrección en Málaga se despide la Semana Santa 2026 con la procesión del Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima de los Cielos. La procesión parte desde la Iglesia de San Julián y está acompañada por un cortejo de todas las cofradías agrupadas y nazarenos vestidos con túnicas blancas. El recorrido comienza a las 10:00 y pasa por calles emblemáticas como Granada, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios y Plaza del Obispo, finalizando a las 15:15. El Resucitado es titular de la Agrupación de Cofradías desde 1921, y María Santísima de los Cielos es cotitular desde 1992.

Desde la Iglesia de San Julián, situada en el Centro de Málaga, la ciudad despide la Semana Santa 2026 por todo lo alto con el Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima de los Cielos y el amplio y colorido cortejo que les acompañan, pertenecientes a todas las cofradías agrupadas.

Así, la procesión del Resucitado cuenta también con una pequeña sección de nazarenos que visten túnicas de color blanco impoluto.

El Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima de los Cielos son los titulares de la Agrupación de Cofradías, de ahí que la representación de todas las agrupadas forme parte del cortejo. El Resucitado es titular desde la fundación de la agrupación, en 1921. Por su parte, la Reina de los Cielos se convirtió en cotitular allá por el año 1992.

A continuación te dejamos el itinerario de la última procesión de la semana:

Salida 10:00 / Tribuna 11:05 / Torre Sur 13:00 / Encierro 15:15

Recorrido: Parroquia de San Julián, Nosquera, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Comedias, Nosquera y Parroquia de San Julián.