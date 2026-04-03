Pedida a pie de trono: Emilio le pidió matrimonio a Zahira frente a la Virgen de la Amargura, titular de Zamarrilla

Las claves nuevo Generado con IA Emilio pidió matrimonio a Zahira de rodillas frente a la Virgen de la Amargura durante la procesión del Jueves Santo en Málaga. La emotiva propuesta sorprendió a Zahira, quien afirmó quedarse sin palabras y calificó el momento como mejor de lo que había imaginado. Ambos tienen 21 años y llevan tres años de relación; ahora deberán decidir juntos dónde celebrarán su boda, ya que pertenecen a diferentes cofradías. La escena fue celebrada con aplausos y vítores de los presentes, incluyendo un "¡Viva los novios!", y la pareja recibió la bendición de la Virgen de la Amargura.

El público presente en los alrededores de la Ermita de Zamarrilla gritaba los ya clásicos "Guapa, guapa y guapa" a la Virgen de la Amargura. Se notaba el bullicio en las calles de Málaga ante un día grande como el Jueves Santo. Las primeras marchas procesionales de la cruceta iban lanzándose al aire por parte de la Banda de Música de la Zamarrilla de Málaga. Zahira había acudido a la salida para ver a su novio, Emilio, que iba en el cortejo como hombre de trono de la dolorosa. Lo que no imaginaba era la sorpresa que iba a vivir.

En uno de los momentos en los que el trono bajó, Emilio aprovechó el momento de tomar una supuesta foto para hincar rodilla, justo a los pies de la Virgen de la Amargura, y pedirle matrimonio al amor de su vida. Zahira no daba crédito a lo que estaba viviendo y ha asegurado a EL ESPAÑOL de Málaga que se quedó "sin palabras".

La pareja lleva tres años de relación y, según relata Zahira, la familia de Emilio es de toda la vida de la Zamarrilla. "Fue un momento precioso, la verdad. Mejor que lo que nunca me habría imaginado", sostiene la joven, de apenas 21 años, misma edad que su futuro marido, aunque ella hará los 22 el próximo sábado. No ha podido tener un mejor regalo de cumpleaños.

Sobre dónde se casarán, reconoce que, como en todas las parejas cofrades, comienza un período de diálogo y mucho debate con buenos argumentos. Ella es de la Humildad y él, de Zamarrilla, por lo que ahora toca llegar a un acuerdo sobre el sitio donde harán de esa pedida toda una realidad.

Los hombres de trono no dudaron en aplaudir a la pareja y llegó a escucharse un "¡Viva los novios!". Una estampa curiosa que seguro que ninguno de los dos olvidará jamás. La bendición de la Virgen de la Amargura ya la tienen.