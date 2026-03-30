Semana Santa de Málaga 2026, en directo | Seis hermandades recorren las calles este Lunes Santo
Seis hermandades tienen previsto realizar durante la jornada de hoy su salida procesional: Pasión, Gitanos, Cautivo, Crucifixión, Dolores del Puente y Estudiantes.
El Lunes Santo es, sin duda, uno de esos días grandes en las calles de Málaga con seis procesiones que recorrerán el corazón de la ciudad desde primeras horas de la tarde.
Cofradías de barrios como Capuchinos, La Trinidad o El Perchel se suman a las del Centro para formar una jornada cargada de contrastes: desde el recogimiento de la Crucifixión hasta la multitudinaria salida del Cautivo.
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El Señor de Málaga llega a la Tribuna Oficial
Nuestro Padre Jesús Cautivo (@cautivotrinidad) a paso muy corto y elegante realiza su paso por la Tribuna Oficial y encara calle Larios. #CofradíasMLG. pic.twitter.com/o9kEORhgms— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 30, 2026
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Dolores del Puente, en Tribuna Oficial
El trono del Santísimo Cristo del Perdon (@doloresdlpuente) realiza su paso por la Tribuna Oficial con el sol que envuelve la escena mientras suena la marcha "Plegaria al Cristo del Perdón". #CofradíasMLG. pic.twitter.com/c7X1gPFiPf— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 30, 2026
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El Señor de Málaga ya está en calle Mármoles
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El Cautivo ya recorre calle Trinidad
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Antonio Banderas y María Pombo comparten balcón en la Semana Santa de Málaga: "No tengo palabras"
La Semana Santa de Málaga vuelve a convertirse en punto de encuentro de rostros conocidos. Este año, el actor malagueño Antonio Banderas y la influencer María Pombo han coincidido en uno de los momentos más emblemáticos de la ciudad, compartiendo balcón durante la salida procesional de la Cofradía de Estudiantes.
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Carolina España y María del Monte, en la salida del Cautivo
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El Santísimo Cristo del Perdón, de Dolores del Puente, comienza su recorrido
El Santísimo Cristo del Perdón (@doloresdlpuente) deja atrás Santo Domingo para comenzar su estación de penitencia.#CofradíasMLG pic.twitter.com/uUjY38XyLH— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 30, 2026
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Pablo López espera la salida del Cautivo
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Las hermanas Pombo, en la salida de Estudiantes
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Estudiantes, a pocos minutos de comenzar su estación de penitencia
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Pasión comienza su salida procesional
La cruz guía de @Archi_PasionMLG ya se encuentra en el dintel de los Mártires, iniciando así su estación de penitencia en este Lunes Santo.#CofradíasMLG pic.twitter.com/b7UqmFSl0b— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 30, 2026
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La Virgen de Crucifixión ya recorre las calles de Málaga
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Horarios e itinerarios del Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026
Y llegó el Lunes Santo que, sin lugar a dudas, es uno de los días grandes de la Semana Santa de Málaga. Durante la jornada seis hermandades recorrerán el corazón de la ciudad desde primeras horas de la tarde.
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Crucifixión abre el Lunes Santo en Málaga
La cruz guía de @Crucifixion_MLG ya se encuentra en la puerta del salón de tronos de su casa hermandad, dispuesta para abrir los desfiles procesionales en la tarde del Lunes Santo malagueño. #CofradíasMLG. pic.twitter.com/Xb3nwGcYO2— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 30, 2026