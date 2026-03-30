Semana Santa de Málaga 2026, en directo | Seis hermandades recorren las calles este Lunes Santo

El Lunes Santo es, sin duda, uno de esos días grandes en las calles de Málaga con seis procesiones que recorrerán el corazón de la ciudad desde primeras horas de la tarde.

Cofradías de barrios como Capuchinos, La Trinidad o El Perchel se suman a las del Centro para formar una jornada cargada de contrastes: desde el recogimiento de la Crucifixión hasta la multitudinaria salida del Cautivo.