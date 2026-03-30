Cientos de personas se han congregado en las calles para ver al Señor de Málaga a su paso.

Cientos de personas se han congregado en las calles para ver al Señor de Málaga a su paso. Amparo García

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Semana Santa de Málaga 2026, en directo | Seis hermandades recorren las calles este Lunes Santo

Seis hermandades tienen previsto realizar durante la jornada de hoy su salida procesional: Pasión, Gitanos, Cautivo, Crucifixión, Dolores del Puente y Estudiantes.

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El Lunes Santo es, sin duda, uno de esos días grandes en las calles de Málaga con seis procesiones que recorrerán el corazón de la ciudad desde primeras horas de la tarde.

Cofradías de barrios como Capuchinos, La Trinidad o El Perchel se suman a las del Centro para formar una jornada cargada de contrastes: desde el recogimiento de la Crucifixión hasta la multitudinaria salida del Cautivo.

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