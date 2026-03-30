Novedad tecnológica mundial en la Semana Santa de Málaga: ya se pueden reconocer tronos con la IA

Un ejemplo del uso del sistema de IA en la Semana Santa de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Una startup malagueña ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que identifica tronos de la Semana Santa de Málaga a partir de fotografías. El asistente virtual proporciona información como el nombre de la cofradía, recorrido, horario y ubicación en tiempo real mediante GPS tras analizar la imagen enviada. El sistema integra además datos de aparcamientos, cortes de tráfico, transporte público y previsión meteorológica, y es accesible gratuitamente por WhatsApp. Esta es la primera Semana Santa del mundo que cuenta con una herramienta tecnológica de este tipo, disponible en varios idiomas y modalidades de comunicación.

Si no sabe cuál es la procesión de la Semana Santa de Málaga que está viendo en ese momento o, simplemente, le gustaría tener más información sobre ella la startup malagueña Internal·IA ha creado un sistema a través del cual puede conseguir todos esos datos a través de la inteligencia artificial de una forma sencilla.

El sistema es fácil. Hace una fotografía al trono, la envía a un asistente virtual y en unos segundos recibe en el móvil el nombre de la cofradía, la hermandad a la que pertenece, su recorrido, horario y ubicación en tiempo real mediante GPS.

“Hemos entrenado el sistema con las imágenes titulares de todas las cofradías de Málaga. Cuando alguien envía una foto desde la calle, la IA analiza la imagen y la cruza con su base de conocimiento para devolver información precisa y contextualizada”, explica Francisco José Orellana, CEO y cofundador de Internal·IA.

Desde la empresa malagueña afirman que es la primera Semana Santa del mundo en contar con un sistema de este tipo.

El asistente no se limita al reconocimiento visual. Integra además seguimiento GPS en tiempo real de las cofradías, información de aparcamientos SMASSA, cortes de tráfico, líneas EMT de autobuses y previsión meteorológica, "configurándose como un compañero digital completo para vivir la Semana Santa. Multilingüe, y multimodal (mensaje de texto, audio o incluso una llamada por whatsapp)", explican.

El asistente está disponible de forma gratuita a través de WhatsApp en el teléfono 951 44 83 70 y cuenta con la colaboración de Canal Málaga como media partner oficial, con la incorporación de los enlaces a los vídeos de las retransmisiones en directo que ofrece el medio local.