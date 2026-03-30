El 70% de los malagueños de la capital van a ver las procesiones en Semana Santa y gastan 53 euros al día

Las claves nuevo Generado con IA El 70% de los malagueños de la capital asisten a las procesiones de Semana Santa, con una media de 5,7 días de asistencia. El impacto económico de la Semana Santa en Málaga en 2025 fue de 320,5 millones de euros y generó casi 3.000 empleos. El gasto medio diario de los malagueños durante la Semana Santa es de 53 euros, mientras que los turistas gastan 372 euros en total. La seguridad, la oferta hostelera y la información son los aspectos mejor valorados, aunque los asistentes piden mejoras en accesibilidad y recorrido oficial.

¿Quién va a ver las procesiones en Málaga? ¿Cuánto dinero gastan? ¿Cuánto empleo se genera? ¿Qué es lo que más gusta a los asistentes y lo que menos? A estas y otras preguntas responde el estudio ‘Análisis del perfil e impacto económico de los visitantes a la Semana Santa de Málaga 2025’ que ha sido presentado este Lunes Santo en Málaga.

Las cifras más espectaculares suelen ser las económicas. Según este informe, la Semana Santa en Málaga provocó un impacto económico el año pasado de 320,5 millones de euros y la creación de casi 3.000 empleos.

No son números lanzados al azar, sino que es fruto del trabajo realizado por los profesores de la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga Benjamín del Alcázar, Eva María González y Plácido Sierra. Forman parte de la Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA que cuenta con el apoyo económico de la Fundación Lágrimas y Favores presidida por el actor Antonio Banderas.

En 2025 la Semana Santa de Málaga capital recibió 2,6 millones de visitas. Un dato curioso es que el 70% de los malagueños que viven en Málaga van a ver las procesiones y la asistencia media es de 5,7 días, de forma que van prácticamente todos los días.

Antonio Banderas, Francisco de la Torre y el rector Teodomiro López, entre otros, en la presentación del informe.

La Semana Santa la viven en una amplia mayoría los residentes. Pero también hay muchos turistas. El 62% de ellos son españoles y entre los extranjeros predominan los italianos, británicos o portugueses.

Entre esos turistas hay otro dato a tener en cuenta. Un 36,5% viajó a Málaga exclusivamente para ver las procesiones, mientras que un 44% venía de vacaciones y, de paso, vio algunos tronos.

La edad media de las personas que van a ver los desfiles procesionales es relativamente baja: 38 años. Muchos jóvenes, por devoción o simplemente por salir a dar una vuelta con los amigos, participan en los actos y eso hace que baje la media. Hay, por otra parte, más mujeres que hombres. El 60% del público residente son mujeres.

¿Cuánto gastan los malagueños y los turistas? Según este estudio, el malagueño desembolsa unos 53 euros por visita entre comida, transporte y alguna compra. En los turistas sube a 372 euros ya que hay que añadirle el alojamiento y que suelen desayunar, comer y cenar en la calle, entre otros gastos.

La rueda de prensa en la que se ha presentado el estudio.

En total, el impacto económico directo es de 204 millones de euros en una semana. Si se le añade el impacto indirecto -los beneficios que genera a otras empresas y personas- se eleva a los 320,5 millones de euros mencionados.

Una de las preguntas clave en este tipo de estudios es el grado de satisfacción. Los residentes (malagueños o gente de fuera que vive en la capital) le dan a la Semana Santa un 8,4. Los turistas le ponen un 8,3.

La seguridad, la oferta hostelera y la información son los aspectos mejor valorados. En el polo opuesto piden mejorar la accesibilidad y el recorrido oficial.

Por otra parte, el informe también recoge el impacto económico directo e indirecto que genera la labor diaria de las cofradías a lo largo de todo el año, independientemente de la Semana Santa. Una cifra que aseguran que asciende a 39,7 millones de euros.