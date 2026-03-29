La familia Pombo disfruta de la Semana Santa de Málaga: han visitado la Esperanza, Mena y han visto la Clemencia

Las claves nuevo Generado con IA La familia Pombo ha visitado Málaga para disfrutar de la Semana Santa andaluza, compartiendo su experiencia en redes sociales. Durante el Sábado de Pasión, recorrieron las casas de hermandad de la Esperanza y Mena, sorprendidos por el tamaño de los tronos. Pudieron entrar a la capilla del Cristo de la Buena Muerte y presenciaron el paso del Cristo de la Clemencia desde un balcón. Cerraron la jornada cenando en el restaurante Atrezzo, del grupo gastronómico de Antonio Banderas, disfrutando de música en directo.

La Semana Santa de Málaga es una de las favoritas de las 'celebrities' y, este año, la primera en hacerse ver por las calles de Málaga ha sido la familia Pombo, que acumula millones de seguidores en Instagram.

Según publicó este sábado María Pombo, llevaba tiempo deseando que alguien la invitara a vivir la Semana Santa andaluza y en cuanto ha surgido la oportunidad, se han animado a venir.

Se han alojado, en el marco de una colaboración, en el recientemente estrenado hotel ME, de Piqué, junto a la plaza de la Merced, y este Sábado de Pasión aprovecharon al máximo las horas visitando las casas de hermandad de la Esperanza y de la Congregación de Mena, donde especialmente Marta Pombo y el marido de María, Pablo Castellanos, alucinaron con las dimensiones de los tronos.

De hecho, Marta Pombo ha compartido una imagen en los varales de uno de los tronos de la Esperanza, de puntillas, y con cara de sorpresa. "¡El trono de la Soledad de Mena es espectacular. Este trono lo llevan durante ocho horas 260 personas. Pesa 4.500 kilos!", dice en otro vídeo, en el salón de tronos de Mena. También tuvieron el privilegio de entrar a la capilla del Cristo de la Buena Muerte.

Cuando fue cayendo la tarde, todo apunta a que la familia Pombo se trasladó a algún balcón para disfrutar del Cristo de la Clemencia, que parece que les pilló de sospresa, ya que el propio Pablo Castellanos aseguró horas antes que estaba deseando que llegara el Domingo de Ramos para ver su "primer trono". Finalmente, tuvo que esperar menos tiempo.

A última hora, cenaron en uno de los restaurantes de Tercer Acto, el grupo gastronómico liderado por Antonio Banderas, Atrezzo. Grabaron al músico en directo que estaba tocando durante la velada y parte de la cena, donde se veía a la familia en un ambiente distendido y muy cómodo. Parece que Málaga les está sentando muy bien.