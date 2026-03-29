Antonio Banderas cumple con Lágrimas y Favores otro Domingo de Ramos: "La Semana Santa me une a mis raíces"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Banderas participó un año más en la salida procesional de María Santísima de Lágrimas y Favores en Málaga. El actor llegó a la iglesia de San Juan apenas media hora antes de la procesión, tras aterrizar de un vuelo desde Madrid. Banderas destacó el valor personal de esta tradición, que le conecta con sus raíces malagueñas y le recuerda especialmente a su madre, devota de la Virgen. Antes del inicio de la procesión, el actor compartió momentos de cercanía y emoción con familiares, amigos y hermanos de cofradía.

El actor malagueño Antonio Banderas ha vuelto a reencontrarse con la Semana Santa de su ciudad participando, un año más, en la salida procesional de María Santísima de Lágrimas y Favores, una de las sagradas titulares de las Cofradías Fusionadas. Una cita que, como él mismo ha reiterado en numerosas ocasiones, mantiene intacto su vínculo con Málaga: “me conecta con mis raíces, con lo que soy, con mi identidad”.

Banderas ha llegado este Domingo de Ramos a la iglesia de San Juan con menos antelación que otros años, aproximadamente media hora antes de la salida, ya que ha llegado justo de un vuelo desde Madrid "reventado". Allí, entre saludos, abrazos y complicidades, ha ido reencontrándose con su gente: familiares, amigos y hermanos de cofradía con los que comparte esta tradición desde hace años.

En una jornada como la del Domingo de Ramos se acuerda, sobretodo, de su madre. El actor ha asegurado que la mujer era muy devota de la Virgen de Lágrimas y Favores, la Niña de San Juan, lo que seguro que le da fuerzas para realizar su salida procesional.

Ya en el interior, tras vestirse en las dependencias de la corporación, el actor se ha mostrado cercano y afectuoso con quienes se acercaban a saludarle, en una escena habitual donde se entremezcla la nube de medios con los momentos de intimidad y recogimiento de los hermanos.

Banderas, ya con su capillo colocado. EFE / Jorge Zapata

Poco antes de que se abrieran las puertas del templo, se ha recogido junto a sus compañeros en un ambiente de concentración y emoción contenida para ponerse la vestimenta propia de un capataz como él.