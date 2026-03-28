La pequeña Semana Santa que se ha hecho grande en El Torcal: 415 alumnos mantienen viva la tradición del Divino Pastor

Las claves nuevo Generado con IA 415 alumnos del Colegio El Divino Pastor de Málaga participaron en la 31ª salida procesional de su escuela cofrade en el barrio de El Torcal. La tradición comenzó hace más de 30 años gracias a la iniciativa de la profesora Faly Vallejo, y ha crecido con la implicación de docentes, alumnos y vecinos. El evento incluye una banda de 130 alumnos, la participación de antiguos alumnos y la presencia destacada de una Legión escolar, todo coordinado por una gran red de profesores. La procesión cuenta con momentos especiales, como la ofrenda floral en el centro de salud y una petalada desde la azotea, consolidando el espíritu cofrade entre los niños del barrio.

Minutos antes de que las puertas del Colegio El Divino Pastor de Málaga se abrieran a las once de la mañana de este Viernes de Dolores, en su patio se cocinaba una mezcla de nervios, ilusión y ganas. Un total de 415 alumnos de este centro, ubicado en la calle Gaucín, se preparaban para formar parte de la salida número 31 de esta espectacular escuela cofrade que levanta pasiones en el barrio de El Torcal.

Carmen cambió el libro de Lengua por el mechero para poner en marcha el incienso de los pequeños monaguillos. Andrea y Olga se las veían y se las deseaban para poner rectos y en fila a unos pequeños y divertidos nazarenos de la Virgen. Bea iba de allá para acá repartiendo claveles de color blanco al cortejo.

El alumnado de cuarto de la ESO aguardaba atacado de los nervios junto a la pista principal, de color verde, deseoso de escuchar los primeros toques de campana de sus capataces. Todo funcionaba como un reloj suizo porque todo estaba cuadrado con precisión quirúrgica. Solo faltaba abrir las puertas del colegio para demostrarle a Málaga tantísimo trabajo realizado durante meses.

La seño Carmen, con los monaguillos.

El inicio de esta bonita escuela cofrade se remonta hasta hace más de treinta años. Una exprofesora del colegio, Faly Vallejo, se empeñó en comenzar a construirla. Todo partió tras hacer unas encuestas a sus alumnos de Primaria para conocer qué sabían de Semana Santa y qué implicación tenían en ella... Y tras recabar información sobre ello, mandó a los alumnos a hacer proyectos como la creación de unos tronos con lo que tenían por casa, un clásico en estas fechas en cualquier centro de ideario católico.

Faly y Antonio se fundieron en un abrazo en el pregón.

Pero aquello no le pareció suficiente, así que al año siguiente, Faly tuvo la brillante idea de unir, en cierta forma, las asignaturas Plástica y Religión. Según relata la también exprofesora Ana María Arcos, se hicieron dos tronos, algo más grandes que los que solían hacer los críos en el aula. El del Señor, con plastilina. El de la Virgen, con una muñeca y con cuatro agujas de punto y un trozo de encaje a modo de palio. "Su marido la ayudó mucho en el proceso y yo también comencé a colaborar cosiendo. No sé si aún se conservarán esos tronos", explica Ana María.

Ana María Arcos y Antonio López.

Otro nombre que se suma al de ambas profesoras, historia de este colegio, es el de Antonio López, quien fuera responsable de la papelería Bravo, antes ubicada justo al lado del colegio hasta que llegó su jubilación. López fue quien se encargó, hace más de tres décadas, de "profesionalizar" esta escuela cofrade, construyendo los tronos que actualmente procesionan.

Las manos de López también crearon a María Santísima Madre del Divino Pastor que, como curiosidad, parece que lleva en su interior grabado el nombre de la madre de Antonio. Así, el Cristo del Colegio fue cedido por el fundador del centro, Rogelio Ramos, que disponía de la imagen en su casa y no dudó en donarla al colegio para permitir que siguiera creciendo esa escuela de cofrades.

Antonio López no ha dudado en pasarse esta semana por la procesión y el pregón, que se celebró el pasado miércoles, donde el centro lo homenajeó junto a la "seño Faly" y otros docentes que se han dejado la piel por esta procesión, como la propia Ana María Arcos o Salvy Ramos, clave siempre en la revisión de la redacción de los pregones. "Sin vosotros, nada de esto hubiera sido posible", les dijo Pilar Elices, otra profesora del centro, y una de las coordinadoras de la procesión año tras año, junto a Lourdes Rengel, David Lozano y Lorena López, así como una gigantesca red de profesores que llevan meses implicados para que todo saliera bien este Viernes de Dolores.

Los profesores, en un día de trabajo previo.

"Ha sido tanta la ayuda que recibimos... Todo, absolutamente todo lo importante, se vota entre todos. Si no estamos todos de acuerdo, no sale", explica Pilar Elices a este periódico. "Lo importante es que esta procesión funciona gracias al trabajo conjunto de todos, cada uno aporta cosas muy diferentes, es increíble", insiste.

Antonio López ha contado a EL ESPAÑOL de Málaga que le emocionó mucho el detalle del pregón por parte del colegio, al que tiene mucho aprecio. Ha pasado tanto tiempo desde que empezó a construir los tronos, que ha perdido la cuenta de los años en los que ambos vieron la luz. "Yo mejoraba lo que podía año tras año. Empezamos con el del Santísimo Cristo del Colegio, de eso sí lo recuerdo. Todo fue marquetería pura y dura, una técnica artesanal de ebanistería", recuerda. Fue él también el que trabajó para poner a punto la actual saya y manto de María Santísima del Divino Pastor.

López, poniendo a punto el trono.

Un viernes pletórico

A López, como a otros muchísimos padres y abuelos, se le veía muy emocionado este viernes viendo la procesión, saludando y devolviendo sonrisas a los chiquillos que la formaban. El cortejo salió a las once de la mañana hacia calle Gaucín para sumergirse en el barrio de El Torcal con una pequeña novedad en el recorrido habitual. Este año, desde José Palanca, estos pequeños cofrades han accedido al interior del parque hasta llegar al centro de salud de San Andrés-El Torcal, donde siempre los médicos les hacen una ofrenda floral a ambos titulares y los portadores les dedican un par de pulsos. Es uno de los momentos más especiales del recorrido.

El Cristo por el parque.

Los más pequeños del cortejo alucinaban viendo a los tronos pasar entre los árboles. "¡Qué bonito está todo! Aquí juego yo", decían Lucía y Antonio, de apenas cuatro años de edad, formando parte de las filas nazarenas de la Virgen.

En las aceras, además de los familiares, estaban los vecinos del barrio que, con orgullo, presumían de "lo mucho que se lo curra este cole cada año". En especial, la mayoría destacaba la labor de la banda, conformada totalmente por 130 alumnos de quinto a cuarto de la ESO. A ellos se han sumado cuatro antiguos alumnos.

En esta ocasión han estrenado la marcha Coronación de la Virgen de los Dolores de Expiración. La magia que ha permitido escuchar a Artola a través de una banda mayoritariamente conformada por flautas dulces tiene dos nombres, los de Juanma Peso y Ángel Ronda. El primero se encarga de Secundaria y, el segundo, de quinto y sexto de Primaria. "Cada día estamos más orgullosos de ellos, son muy trabajadores y la creación de un taller musical, precisamente, ha permitido subir un escalón de dificultad en lo que a marchas se refiere, tienen más tiempo para practicar", explica Peso.

Candela es una de las niñas que forma parte de la banda. Está en primero de la ESO. A su parecer, lo más difícil de todo es "seguir el tiempo que marca el profe Juanma". "Hay veces que lo desesperamos, tenemos que repetirlo mucho. A veces nos sale, otras no... Pero al final creo que el resultado es muy bueno. La marcha de Artola la llevamos trabajando desde septiembre y ya hemos conseguido que todo suene bien. Además, no somos profesionales de conservatorio, la mayoría tenemos flautas de papelería... Así que estoy muy contenta, pero tengo que decir que es mi marcha favorita.

Una imagen de Juanma Peso y la banda en el pregón.

Gonzalo, por su parte, forma parte de la banda legionaria. Le vuelve "loco" el Viernes de Dolores porque para él y todos sus compañeros "es un día especial". "Salimos a la calle a disfrutar y pasarlo bien... Y encima ya no tenemos cole hasta la vuelta", añade. Para Josué y Álvaro, también tamborileros legionarios, lo mejor de la procesión es la Legión Española. "Tenemos dos años de experiencia ya como legionarios. Yo quiero ser legionario o militar en el futuro", dice con decisión Álvaro, mientras que Josué niega con la cabeza: "Yo me quedo con ser jardinero podador, me siento más cómodo".

Precisamente la Legión Española es uno de los pilares de esta procesión. A las 10.15 horas se produjo el 'desembarco' de estos minilegionarios al porche principal del centro, cantando el tradicional himno, pero cambiando eso de "Legionarios a luchar, legionarios a morir" por "Legionarios a estudiar, legionarios a escribir". Además, todos llevaban unas insignias en su ropa donde recordaban la importancia de Donar Médula. La Legión de El Divino Pastor está hermanada también con AVOI, ya que está dirigida por uno de sus voluntarios, el conserje del centro, José Páez, así como por Francis Lorente, Rogelio Ramos, Adeli Cuenca e Isis Mateo. A ellos se suma, además, un exlegionario, que fue padre de un niño del centro, Juan Carlos Pérez.

La Legión.

Respecto al encierro, hay quien dice que "cada año es más bonito". Por segundo año consecutivo, en el baile de los tronos al son de las marchas, con sus pertinentes pulsos, un profesor del centro, Javier Miguens, ha subido hasta una azotea para lanzarle una bonita petalada a ambas imágenes, con los aplausos del público y el sonido de las campanillas de fondo. Una estampa que grita que Málaga está de Semana Santa.

Dicen que El Divino Pastor hace una pequeña Semana Santa, pero está visto y comprobado que pasen los años que pasen, que los pequeñitos hacen una gran Semana Santa, en mayúsculas. Sobre todo, porque como apuntan los propios niños, la escuela cofrade está dando sus frutos y la gran mayoría del cortejo también sale en otras hermandades.

Un vídeo de la petalada.

"La mayoría estamos en Luz y Mar, una cofradía [grupo parroquial] de San Andrés que está hermanada con el cole. Es increíble, está todo el cole allí. Este año han tenido que hacer túnicas nuevas porque somos un montón, no cabíamos en la reunión, no había sitio. Monaguillos, nazarenos... Y antiguos alumnos sacan tronos", añade un grupo de niños de primero de la ESO de Secundaria a este periódico. Algunos de ellos aseguran que no conocían la Semana Santa hasta que "el cole" les presentó a Luz y Mar. Porque como apuntaron los pregoneros de la Semana Santa de El Divino Pastor este año, Alfonso y María, "¡aquí todo es diferente!".