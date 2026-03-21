Un arbotante del trono de Jesús de la Salvación Despojado de sus vestiduras de Málaga se desprende en plena procesión

Las claves nuevo Generado con IA Un arbotante del trono de Jesús de la Salvación Despojado se desprendió durante la procesión en Málaga. El incidente ocurrió tras los toques de campana y el levantamiento del trono por los hombres de trono. El momento fue grabado por el público y causó sorpresa entre los asistentes. La procesión comenzó a las 17:30 horas y se desconoce si hubo heridos tras la caída de la pieza.

Un año más la Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús de la Salvación Despojado de sus vestiduras y María Santísima de la Encarnación de Málaga ha salido en procesión en Cuaresma.

El cortejo estaba circulando con tranquilidad hasta que, tras los toques de campana y que los hombres de trono levantaran a Nuestro Padre Jesús de la Salvación, un arbotante se ha desprendido del trono y ha caído al suelo.

El instante ha sido capturado por el público desde diferentes ángulos y en dichas imágenes se escuchan cómo los asistentes se sorprendían al ver caer la pieza.

Se desconoce si hay heridos.

La cofradía comenzó su procesión a las 17.30 horas. Están siguiendo este recorrido: Moreno Nieto, Carraca, avenida Arroyo de los Ángeles, avenida Nuestra Señora de los Clarines, Miraclaveles, avenida Miraflores de los Ángeles, plaza Monseñor Bocanegra, plaza de los Ángeles, Miragladiolos, Juan Antonio Tercero, Ibrahim, Vandelvira, Brújula, Enrique de Egas, Lorenzo Silva, Barón de Les, Cabas Galván, Venegas, Gazules, Alonso de Hernández, Segismundo Moret, Marqués de Ovieco, Julián de Argos, José Canalejas, plaza Eduardo Dato, Cristinos Martos, Pacheco y Moreno Nieto.