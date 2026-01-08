Este es el cartel de la Semana Santa de Málaga 2026: combina tradición, geometría y movimiento

Las claves nuevo Generado con IA La Agrupación de Cofradías de Málaga ha presentado el cartel de la Semana Santa 2026, obra del artista Martín España. El cartel destaca por su composición vertical, el equilibrio entre imagen y texto, y una estructura tridimensional de triángulos que crea escenas alternas. Predominan colores cálidos y opacos, aplicados en capas de papel troquelado, que aportan textura y profundidad a la obra. La pieza se inspira en la iconografía tradicional de la Pasión, incorpora símbolos del Arma Christi y propone una experiencia visual participativa para el público.

La Agrupación de Cofradías de Málaga ha dado a conocer este jueves por la noche el cartel de la Semana Santa de 2026, realizado por el artista Martín España.

La pieza elegida destaca por su composición vertical y su equilibrio entre imagen y texto. La proporción entre ambos refuerza la jerarquía visual, situando la parte gráfica en el espacio superior.

El diseño se apoya en una estructura tridimensional compuesta por cinco triángulos rectángulos isósceles que muestran dos escenas alternas. La convivencia entre ambas crea diferentes perspectivas según el punto desde el que se observe, según explican desde la Agrupación.

Cartel de la Semana Santa de Málaga 2026.

Su trazo cerrado y los colores opacos, aplicados mediante capas de papel troquelado, aportan textura y profundidad. Predominan tonos cálidos como el naranja, el siena o el beige, contrastados con el negro y enmarcados por un blanco suave.

La obra se inspira en un instante procesional captado desde dos miradas, incorporando símbolos del Arma Christi. Estas referencias remiten a la iconografía tradicional de la Pasión y la conectan con la religiosidad popular andaluza.

El cartel busca dialogar con el público, invitándolo a moverse, mirar y descubrir los significados ocultos de su composición. Su intención trasciende la función de anuncio: propone una experiencia sensible que combina contemplación, emoción y participación.

Creado para adaptarse a soportes digitales y físicos, el diseño asume el reto de destacar en un entorno urbano y mediático saturado de imágenes. Su fuerza reside en la capacidad de detener la mirada y provocar reflexión visual.

FICHA TÉCNICA