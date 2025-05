Cuenta atrás para la Gran Procesión de la Esperanza en Roma: arranca el montaje del trono en el ‘tinglao’

El trono de María Santísima de la Esperanza partió hacia Roma hace unos días con motivo de la Gran Procesión que tendrá lugar el próximo 17 de mayo. Ahora, casi una semana después, todas las piezas están allí y el montaje ha empezado este sábado.

Así lo ha informado la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza a través de una publicación en redes sociales, donde se ve a un grupo de hermanos rodeados de cajas dentro del ‘tinglao’ desde el que saldrán la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración, comúnmente conocido como El Cachorro, el próximo fin de semana.

Cabe recordar que hace unos días se dio a conocer que la Gran Procesión de la Virgen de la Esperanza y el Cachorro en Roma adelantaba su horario de salida. Será a las 14.00 horas cuando el cortejo comience su recorrido, que se vio ampliado, en lugar de a las cinco, como estaba previsto. Y se prevé que las imágenes procesionarán por las calles romanas durante unas seis horas.

El punto de inicio de la Gran Procesión se adelantará a la Via Claudia, en concreto, junto a la Piazza Celimontana, un espacio que también permitirá que el enclave de finalización del recorrido sea el mismo que el de salida.

De esta manera, y tras barajar variables a pie de recorrido entre la coordinadora del Comité Organizador, Paloma Saborido, y las autoridades romanas y del Dicasterio, el recorrido queda de la siguiente forma.

Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

Con la ampliación, el trazado alcanza la longitud total de 3,75 km. aproximadamente, lo que permitirá que la Gran Procesión discurra por enclaves históricos de la ciudad.

Esta ampliación repercutirá también en la mejora tanto de la organización y logística de la comitiva como de la distribución de peregrinos, fieles y público en general a lo largo del recorrido.

Los motivos de este cambio de última hora parecen estar relacionados con la seguridad de la ciudadanía y tras la decisión, el Ayuntamiento de Roma. Además, el hecho de alargar el recorrido también ha influido en esta decisión.