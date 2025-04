Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, 'cazados' viendo al Cautivo en la Semana Santa de Málaga

La familia Campos no suele faltar a la Semana Santa de Málaga y este año tampoco han fallado. Terelu Campos, en concreto, es una gran devota de la Virgen de la Salud, Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Paloma. Esas tres grandes devociones malagueñas remueven por dentro a la hija de la comunicadora María Teresa Campos, quien también era una fiel más de estas imágenes.

Tras el fallecimiento de su madre, Terelu Campos vivió en 2023 una Semana Santa de lo más complicada, probablemente la más triste de su vida. "Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos”, escribía Terelu entonces, dejando claro que siempre rezaría en su nombre.

Este 2025, su estancia en Málaga es mucho más feliz y seguro que no olvidará esta Semana Santa para el resto de su vida, ya que es la primera que vive como abuela del pequeño Marco. Terelu ha pasado la noche del Lunes Santo junto a su hija, Alejandra Rubio, y su yerno, Carlo Costanzia, en un balcón de la calle Especería de Málaga, una ubicación que no suele acostumbrar en esta jornada.

Alguna vez había visto al Cautivo desde un balcón en la Tribuna de los Pobres y otra optaba por acudir a algunos de los hoteles de la calle Larios. Sin embargo, en esta ocasión ha optado por un balcón en la primera planta de la citada vía, justo encima de la tienda Emblems que parece pertenecer al atelier Montesco Alta Costura.

Se les ha visto asomados al paso del Señor de Málaga, que ha grabado la propia Alejandra para publicarlo en Instagram, pero no es el primer día de esta Semana Santa que pasan en Málaga. Ya ayer, Domingo de Ramos, algunos malagueños 'cazaron' a Terelu en la misma terraza de Especería viendo procesiones. Así, Alejandra Rubio publicó que acompañaron durante una parte del trayecto a la Virgen de la Salud, una imagen a la que Terelu tiene especial devoción, sobre todo, desde que superó su cáncer de mama.

Además, en la mañana de este Lunes Santo, Terelu Campos ha acudido a la casa de hermandad del Cautivo, con su medalla de hermana al cuello. En su visita ha coincidido con la cantante María del Monte, que ya acudió al traslado fugaz del pasado Sábado de Pasión alegando que no se perdería el Lunes Santo al Cautivo. Y dicho y hecho.