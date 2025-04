El grupo parroquial Buen Camino de Gamarra (Málaga) suspende su salida procesional

El grupo parroquial de Ntra. Purísima Madre del Buen Camino y Sta. Cándida María de Jesús, del Colegio de Gamarra, suspende su salida procesional por motivos meteorológicos. Se trata de la primera víspera que cancela su estación de penitencia este Sábado de Pasión en Málaga, donde el aviso amarillo permanecerá activo hasta las tres de la tarde por fuertes lluvias y tormentas. A partir de las once de la mañana, han indicado desde la corporación, las familias podrán recoger a los menores de edad que iban a formar parte del cortejo.

Este Sábado de Pasión hay bastante movimiento cofrade en las calles malagueñas por traslados, pero también por procesiones. En el día de hoy tienen previstas sus salidas procesionales Luz y Mar, en San Andrés; Verdad y Sagrario, en Carranque; Desamparados, en Los Corazones y el Mutilado, por el Centro de Málaga.

Así, en cuanto a traslados, este Sábado de Pasión los realizan Dulce Nombre, Sepulcro, Misericordia, Zamarrilla y Sentencia. El más tempranero es el de Dulce Nombre, previsto para las once de la mañana, pero hasta el momento la corporación no ha informado al respecto de alguna decisión sobre si retrasan o no la salida.