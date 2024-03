La lluvia pone en jaque al Domingo de Ramos en Málaga: Aemet activa el aviso amarillo por tormentas

Llantos en la casa hermandad del Rescate, que no salió en 2022. Fernando Ruiz Narváez

El Domingo de Ramos se presenta en Málaga con una gran inestabilidad por una Dana que está quitando el sueño a los cofrades. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas a partir de las cinco de la tarde --y hasta la medianoche-- en las áreas de Sol y Guadalhorce, pero también mantiene la alerta del mismo color por fuertes vientos y fenómenos costeros.

Así lo corrobora Jesús Riesco, director del centro meteorológico que Aemet tiene en Málaga. Según ha informado a EL ESPAÑOL de Málaga, la Dana se acerca este domingo al sur de la península, por lo que todo apunta a que va a afectar a toda la provincia con precipitaciones de "irregular distribución", eso sí, "con mucha probabilidad a partir de media tarde". Riesco, además, añade que estas precipitaiones pueden llevar asociadas ocsasionalmente alguna tormenta.

"Este tipo de tormentas también puede provocar alguna racha de viento bastante intensa aunque de forma muy local. Asimismo, las precipitaciones pueden ir acompañadas de depósitos de barro debido a la situación de calima en la que estamos y que probablemente ya mañana finalizará. El viento de levante va a hacer que en algunas zonas previsiblemente se presente de forma intensa", explica el meteorólogo.

Estamos ante una Semana Santa que los expertos califican como una de las más inestables de la historia reciente andaluza. Riesco señala que esta situación viene dada pro la Dana, que hace muy compleja la precisión espaciotemporal de las precipitaciones que se van a ir produciendo.

Desde la Agrupación de Cofradías de Málaga han informado que, al menos de momento, los horarios se mantienen tal y como estaban previstos en los programas e itinerarios. Cabe reseñar que Riesco apunta a que la alerta amarilla por tormentas también se ha activado en otras provincias andaluzas y no precisamente por la cantidad de precipitación y número de rayos que puedan caer asociados a las otrmentas, sino porque en esta situación de Depresión Aislada en Niveles Altos y con el entorno de ambiente seco en niveles medios, se pueden producir "rachas tormentosas intensas muy locales asociadas a las tormentas".

"No quiere decir que vayan a producirse tormentas en este sitio, ni que las rachas intensas estén asociadas a las tormentas, pero sí que existe una potencial peligrosidad de esas rachas en entornos muy locales, ya que pueden haber valores importantes de esas rachas de viento asociadas a las tormentas. Ese es el motivo, no que haya mucho rayo ni mucha cantidad de precipitación. Pero sí es cierto que, a partir de media tarde, la probabilidad de precipitación, en general, en la provincia de Málaga, aumenta de forma bastante importante", zanja Riesco, que insiste en que eso no significa que vaya a llover en todos los sitios, pero sí que vaya a llover en algunas zonas.