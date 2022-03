¿Son suficientes las mejoras estéticas para la Semana Santa de Málaga anunciadas por la Agrupación?

La Agrupación de Cofradías de Málaga anunció este martes una serie de mejoras estéticas al recorrido oficial de la Semana Santa. Unos cambios que se esperaban desde el Domingo de Ramos de 2019, primer año del nuevo trazado que resultó mejorable a la luz de las reivindicaciones de cofradías y abonados.

Esas mejoras se resumen en la vuelta al color granate que se utilizaba tradicionalmente en los montajes de años anteriores, así como el uso del color gris en la rampa de acceso a la Catedral, donde el logotipo de la Agrupación también estará en color granate. Del mismo modo, la tribuna principal, de uso protocolario, mantendrá una línea similar a la de la rampa de la Catedral, incluyendo el logotipo del centenario proyectado en la parte trasera.

Así, según informó la Agrupación, "la cara interior de las cubiertas de las tribunas irán forradas con lonas en granate, como ocurrirá con la parte trasera, que a su vez lucirán los escudos de las cofradías en blanco e información gráfica del recorrido". En la comunicación remitida desde el ente organizador de la Semana Santa no se hace referencia en ningún punto a la calle Martínez, a la plaza de la Marina o al primer tramo de Molina Lario, lugares de especial polémica en 2019.

En el caso de Martínez, la falta de iluminación y delimitación fue motivo de queja por parte de los abonados. El caso de la plaza de la Marina, que recibió críticas los primeros días por la falta de iluminación, fue solucionada con focos que, por otra parte, también fueron objeto de queja.

EL ESPAÑOL de Málaga recoge las opiniones de algunos de los columnistas y colaboradores de este medio sobre estas mejora.

Puentiferario

Me preguntan por mi opinión al respecto de la remodelación estética del nuevo recorrido oficial, por lo que veo y se cuenta está mucho más bonito, el mero hecho de aceptar que el primer intento dejó mucho que desear es ya importante, espero que ese talante no se pierda nunca y que las propuestas de este año tampoco sean definitivas si no acaban de convencer.

En realidad mi prototipo de recorrido oficial es el prácticamente inexistente, es decir, aquel en el que ninguna estructura robara protagonismo a los cortejos o escondiera la ciudad. Solo las sillas, tarimas elevadas para mejorar la visibilidad las menos posibles, vallas con reposteros bonitos donde sean imprescindibles y una tribuna exclusivamente para representación y autoridades, todo lo demás abierto y diáfano, procurando eliminar toda contaminación estética y lumínica.

Recuerdo perfectamente el punto caliente de la plaza de la Marina para la procesión extraordinaria del Mater Dei sin nada más que las sillas y me pareció perfecta, si hay público todo lo demás sobra.

Jorge Bueno

Una manita de pintura, un lavado de cara, esa parece ser la solución tomada por la Agrupación para mejorar el recorrido oficial. A falta de comprobarlo desde dentro de una procesión, quizás la solución pasaría por poner simplemente sillas a ras de suelo, porque hay calles del recorrido oficial que necesitarían tapar demasiado para hacerlas acogedoras. Quizás solamente con sillas desaparecería ese efecto pasillo que provocan las gradas y tribunas. Y puestos a rematar, con público tras las sillas.

Raquel Espejo

Creo que esta mejora estética está bien que se haga siempre y cuando se trabaje en las verdaderas mejoras del recorrido oficial. Todo suma y esto demuestra que hay intención de avanzar pero sólo la estética no puede ser la solución a los problemas que se generan con el recorrido oficial. Habrá que esperar a Semana Santa para ver cómo solucionan sus problemas las hermandades y cofradías de horarios, ajustes, paso por la Catedral o la plaza del Obispo y sobre todo el acotamiento de calles adyacentes.

Sigue los temas que te interesan