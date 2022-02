La primera de las cofradías en buscar un plan B: Pollinica no pasará por Carretería

El retraso en las obras de Carretería de cara a la próxima Semana Santa plantea un cambio en el panorama cofrade de gran relevancia. Las posibles consecuencias que acarrea comienzan a vislumbrarse. No ha hecho falta esperar a que el Ayuntamiento se pronuncie sobre si será posible, o no, transitar por esta histórica vía el próximo mes de abril. Desde La Casona del Parque han dado un margen de un mes antes de anunciar la viabilidad de un parcheado total de este primer tramo. Sin embargo, son muchas las corporaciones que están pensando en un plan B; la primera en materializarlo, Pollinica.

La cofradía del Domingo de Ramos anunció que durante su salida procesional suprimirán el paso por calle Carretería. ¿El motivo? "Nos planteamos la cuestión cuando supimos que el margen de tiempo iba a ser muy justo. Siendo optimistas, el trazado presentará un estado similar al de la Alameda en 2019; sin embargo, la Tribuna de los Pobres no estará habilitada. Somos conscientes de lo que supone este lugar para todos los malagueños", explica José Luis Pérez Cerón, vicesecretario de la hermandad.

Ante esta encrucijada, la necesidad de no demorar esta decisión ha sido crucial. No solo para la organización de horarios e itinerarios, sino de la propia cruceta del recorrido procesional: el equipo de capataces y mayordomos recorre en numerosas ocasiones las calles por las que los tronos van a discurrir, vigilando que no haya obstáculos (como cables, letreros, farolas o árboles) que impidan el paso: "Si no íbamos a poder hacer esto antes de final de marzo, planteamos cambiar directamente el recorrido de manera excepcional, únicamente para este año, y siempre y cuando la próxima fase lo permita", subraya.

Previamente a esta decisión, la cofradía de Pollinica había barajado varias opciones: la primera, pasar por Carretería; la segunda, entrar por Nosquera; y, finalmente la que se ha aprobado, accediendo al recorrido oficial a través de Puerta de Buenaventura, plaza del Teatro, Comedias, Santa Lucía y Granada: "Lo intentamos ya en la Magna, pero no fue posible debido al aforamiento de algunos espacios", explica Pérez Cerón.

Durante el cabildo de hermanos celebrado el pasado viernes, la Junta de Gobierno informó que se modificará el itinerario de ida hacia el recorrido oficial para la Semana Santa de 2022, dada la excepcional situación de estos viales. Así, la procesión saldrá a las 10:15 horas y recorrerá Parras, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Guerrero, Dos Aceras, Carretería, Puerta de Buenaventura, plaza del Teatro, Comedias, Santa Lucía y Granada para llegar a la plaza de la Constitución y pedir la venia a las 12:15 horas. La llegada a la torre sur de la Catedral se producirá a las 14:15 horas y la cruz guía llegará a la casa hermandad a las 16:15 horas, sin producirse modificación alguna de este trazado de vuelta respecto a lo aprobado para 2020.

