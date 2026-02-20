El trabajo silencioso para llevar lejos al Carnaval de Málaga: "Hemos logrado 5,5 millones de visualizaciones en Instagram"

Un montaje con una fotografía del director de comunicación y las ganadoras de comparsas. Carnaval de Málaga

El Carnaval de Málaga cada vez acoge a más locales y visitantes en la calle, pero también al otro lado de la pantalla. Al cierre de la edición de 2026, la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga hace un balance que califica de "extraordinario" en términos de impacto mediático y crecimiento digital. Las cifras respaldan el gran éxito en comunicación de la organización: 5,5 millones de visualizaciones en Instagram, más del doble que el año anterior y más de 3.500 nuevos seguidores en apenas un mes en esta misma red, así como 200.000 visitas en la web oficial.

"Hemos vivido un Carnaval fantástico en cuanto a la respuesta de los internautas y, por supuesto, en la calle; hemos crecido mucho", afirma José Moreno, su director de comunicación, que añade que lo más positivo es que se han cumplido "retos internos", pero también se han recibido grandes comentarios por parte de los carnavaleros, que hablan de unos días "espléndidos".

El responsable de comunicación explica que para hacer balance de la edición han analizado una combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos. En audiencia y alcance digital, observan seguidores, impresiones y alcance de los contenidos. En este sentido, este año, señala, los perfiles oficiales han "casi triplicado su crecimiento".

En engagement, revisan likes, comentarios, compartidos y guardados. El incremento de interacciones ha sido "especialmente destacable" en formatos participativos como vídeos cortos y stories, donde destaca la implicación de comunidad extranjera, que no ha dudado en subir a sus redes imágenes tomadas en la calle. También miden su impacto en medios, con apariciones en prensa digital, medios locales, regionales, nacionales y hasta internacionales, y por supuesto radios y blogs especializados.

En YouTube, añade, se han registrado cerca de 190.000 visualizaciones y casi 600 suscriptores en un mes. Aunque detectan alguna visita puntual desde Latinoamérica, la mayoría del público es español y ha conectado a través de la televisión para disfrutar del Carnaval de Málaga.

Señal propia y herramientas para medios

Entre las decisiones clave que Moreno destaca está la apuesta por una señal única del COAC Málaga, producida en alta definición desde preliminares. "Ha costado dinero y se ha reinvertido en los grupos. No se ha quedado en la Fundación", subraya. Hace años, recuerda, era imposible ver una preliminar en YouTube si no se seguía a alguna cadena local, más concretamente radios. Este 2026, por primera vez, además, el Patronato decidió retransmitir el Gran Desfile del primer domingo de carnaval a través de YouTube.

Desde que Moreno accedió al cargo de director de comunicación hace cuatro años ha tratado de buscar la "mayor profesionalización" posible en el área comunicativa. "Yo he estado al otro lado de la barrera y sé que no es fácil, pero hemos intentado dotar a la prensa de herramientas que a veces no tenías a la hora de poder cubrir el carnaval", declara.

Se han implantado nuevas herramientas para los profesionales que cubren el Carnaval de Málaga, como una nube de fotografías disponible al instante durante el concurso, un canal propio de WhatsApp y un grupo de difusión de prensa activo todo el año. Moreno insiste en que el Patronato trata de ponerle "el balón cortito y al pie" a los medios de comunicación, aunque no puede "obligar" a nadie a cubrir la fiesta. Hace todo lo posible para que se cubra y agradece en especial el esfuerzo de los medios que apuestan año tras año por el Carnaval de Málaga.

Gala Drag y proyección internacional

La Gala Drag es, según el propio Moreno, un evento internacional consolidado que apenas ha necesitado cambios. Cuando un producto funciona, tampoco hay que darle demasiadas florituras. En Málaga hay mucho talento drag y son ellas mismas las que lo dan absolutamente todo cada año, subiendo el nivel edición a edición.

Si bien, destaca la cobertura de medios de Alemania, Bélgica y Países Bajos, que se interesan por esta gala; y subraya que la Plaza de la Constitución se llena cada edición. Hay quien coge sitio desde bien temprano para no perderse semejante espectáculo.

En esta línea, el dircom también confirma el interés del canal latinoamericano TeleSUR por la fiesta, que quiso cubrir el concurso, las letras y la reivindicación de las coplas, además del Entierro del Boquerón. "Era una bonita ventana para exponer el producto a otro público", afirma.

Público, influencers y margen de mejora

Moreno se muestra claro al abordar el perfil del consumidor del Carnaval de Málaga. "Siempre nos vemos las mismas caras", reconoce, aunque asegura que han intentado ampliar el espectro con una estrategia dirigida a perfiles más jóvenes mediante contenido viral y colaboraciones con creadores locales como es Camashow. En el ámbito digital, dice, sí se ha notado un consumo más joven del carnaval.

Instagram es, a su juicio, la red que mejor funciona para proyectar el Carnaval fuera de Málaga y Andalucía, en parte por el contenido que comparten los turistas que visitan la ciudad y donde etiquetan a la cuenta oficial.

Cuestionado acerca de la autocrítica y el margen de crecimiento; asegura que siempre hay una mejora posible en todo y que existen herramientas y estrategias pensadas, aunque no puede desvelarlas de momento. Su continuidad dependerá de la nueva etapa tras las elecciones; a él le encantaría seguir, pero de momento recalca que los resultados de su trabajo están ahí y que todo el trabajo se ha hecho "en silencio y quitándote horas de tu vida personal".

"No depende de uno y yo estoy al servicio del que esté por si quiere que continúe. No tengo nada blindado ni soy un problema para el futuro Patronato", matiza.

Aunque pueda parecer lo contrario por el volumen de contenido, Moreno explica que está solo al frente del área de comunicación, prensa, redes, web y marketing durante todo el año, con el trabajo tutelado y consensuado por el Patronato. Durante el propio Carnaval se refuerza el equipo con profesionales como Alicia Martín, Blanca Ramos y un grupo de editores que permiten que el contenido salga "prácticamente al instante". "Es un lujazo haber trabajado con ellos", concluye, a la par que mira ya hacia el futuro: "Siempre hay cosas que mejorar, pero para ello hay que trabajar mucho y ya miro al siguiente carnaval".