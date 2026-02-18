Este es el pueblo de Málaga donde podrás ver a la Chirigota del Bizcocho, 'Ssshhhhh!!!', gratis en marzo

En Rincón de la Victoria, el mes de marzo será especialmente carnavalero. El municipio recibirá incluso al primer premio de chirigotas del COAC 2026 en Cádiz, la Chirigota del Bizcocho, que compartirá cartel con los grandes triunfadores del Carnaval de Málaga en una edición que el Ayuntamiento ya califica de histórica.

El Carnaval de Rincón de la Victoria reunirá este año al ganador en la modalidad de murgas del Carnaval de Málaga, la murga 'Los Máquina', y al vencedor del concurso de chirigotas en Cádiz, la chirigota del Bizcocho 'Ssshhhhh!!'. Ambos primeros premios de 2026 protagonizarán un cartel inédito el domingo 15 de marzo, junto a la comparsa “Los Apóstoles” de David Santiago y la chirigota de Manolín Santander 'Los Cadisapiens'.

El anuncio lo ha realizado el alcalde, Francisco Salado, durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la edil de Cultura, Ferias y Fiestas, Mari Paz Couto, el concejal de Mayores, Nacho Cuadra, la edil de Igualdad, Belén Gutiérrez, así como representantes del tejido asociativo del municipio. El regidor ha definido la programación de este año como “un bombazo”, subrayando, por un lado, la presencia conjunta de los ganadores de Málaga y Cádiz y, por otro, la puesta en marcha de un certamen con premios en metálico dentro de la Gala Drag, con una importante apuesta escénica y jurado profesional.

A esta oferta se suman concursos de disfraces, conciertos, música en directo, pasacalles, gastronomía popular y actuaciones de asociaciones locales. En total, el municipio celebrará cinco jornadas carnavaleras distribuidas entre la Plaza de las Flores de Benagalbón, la Plaza Gloria Fuertes de La Cala del Moral y la Plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria.

Las actividades comenzarán el 1 de marzo en Benagalbón. Continuarán los días 7 y 8 en La Cala del Moral y culminarán el fin de semana del 14 y 15 de marzo en Rincón de la Victoria. Según Couto, se trata de una edición “muy completa, pensada para todo tipo de públicos”, con propuestas que incluyen talleres, animación infantil, concursos, música en directo y actuaciones artísticas, con una amplia implicación del movimiento asociativo local.

Uno de los platos fuertes será la Gala Drag, prevista para el sábado 14 de marzo en la Plaza de la Constitución. Por primera vez incorporará un certamen con premios en metálico, con el objetivo de reforzar la diversidad, el espectáculo y la creatividad artística dentro del carnaval. La gala contará con hasta diez fantasías drag, estableciéndose un proceso de preselección si se supera el número máximo de participantes.

En total se repartirán 6.800 euros en premios: 1.800 euros para la Reina Drag, 1.500 para la primera dama, 1.100 para la segunda dama, 600 euros para Miss Simpatía y seis accésits de 300 euros cada uno, además de trofeos, bandas y coronas. La velada estará dinamizada por un DJ y contará con el desfile de una participante del certamen Diosa Ninfa de Málaga.

La programación se completará con el gran domingo carnavalero del 15 de marzo, que arrancará con actividades infantiles, pasacalles y chocolatada popular, continuará con los concursos de disfraces y culminará con las actuaciones de 'Los Máquina', 'Los Apóstoles', 'Los Cadisapiens' y la esperada chirigota del Bizcocho 'Ssshhhhh!!', cerrando así un marzo que promete situar a Rincón de la Victoria en el epicentro carnavalesco de la provincia.