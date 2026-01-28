COACMLG 5ª preliminar |El coro gospel de la Murguita y 'El Desvelo', desde Marbella, los brillos de una noche oscura

Las claves nuevo Generado con IA La quinta preliminar del COAC Málaga estuvo marcada por un minuto de silencio en memoria de David Pérez, componente fallecido de la chirigota del Soto. La agrupación infantil 'Nos falta uno pa'l coro' destacó por su original coro gospel y su emotivo homenaje a la cantera del carnaval malagueño. El grupo marbellí 'El Desvelo' brilló con pasodobles dedicados a la vivienda y las etiquetas en la infancia, recibiendo gran aplauso del público. La noche incluyó propuestas originales como la comparsa drag 'La gala' y actuaciones de murgas como 'Supermal' y 'Una murga de tercera', con resultados desiguales en calidad y recepción.

Este martes, las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga sobrepasaban ya su ecuador con las actuaciones de una murga infantil, dos murgas y dos comparsas. Este 27 de enero le tocaba cantar con ellas a la chirigota del Soto, procedente de Albox, pero el pasado sábado uno de sus componentes, David Pérez, falleció durante la actuación de la presentación oficial de su propuesta de este año, Los kill bill de por aquí.

Una tremenda desgracia por la que se ha pospuesto el arranque de esta quinta preliminar hasta las 20.30 horas, cuando ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de David que se ha roto con un fuerte aplauso por parte del respetable malagueño. Respecto a la noche, podríamos decir que ha sido una de esas preliminares que guardan sonrisas... y lágrimas. Los mejores de la noche, con diferencia, Nos falta uno pa'l coro, la agrupación infantil, que precisamente no concursa, y la comparsa de Marbella, El Desvelo.

Nos falta uno pa'l coro

Nos falta uno pa'l coro.

Si digo que los niños de la Murguita, de Crespi y Alberto Salas, han sido, para mí, y con total honestidad, mis favoritos de la noche, no me quedo corta. No saben lo complicado que es hacer lo que lleva tantos años haciendo esta pareja de currantes malagueños que se desviven por el carnaval. La murga se ha transformado por un año en coro gospel con niños de todas las edades que han afinado, no han mascado ni una letra... y han mantenido el aura de cantante gospel de principio a fin, haciendo hasta coros.

Qué maravilla. Qué gustazo. Sobre todo, porque está visto y comprobado que el esfuerzo vale la pena. Este año hemos visto cómo Los desamparados, murga que compite en la categoría de adultos, ha llenado sus filas con chavales que han aprendido qué es el carnaval en la Murguita. De hecho, los peques les han homenajeado cantando el final de popurrí de aquellos juveniles Despeñaperros pa' bao, que tanta sensación causaron. Componentes como Rocío Salas (hija de la pareja de creadores de la Murguita) y Marta Berdugo no podían dejar de llorar de la emoción abrazadas al resto de compañeros.

Yo solo puedo darles las gracias y la enhorabuena. Crespi recibirá el próximo día 5 de febrero, en la conferencia inaugural, la distinción del Chupete de Oro a una trayectoria brillante por la que me duelen las manos de aplaudir.

Me consta que llevan cuatro pasodobles y cuatro cuplés este año, dos para cada fase, cuando en años anteriores repetían repertorio, lo que me sorprende aún más. Ver a un crío de 2 años en la primera fila cantar todo el repertorio es realmente emocionante. Mi carnaval no está perdido.

El primer pasodoble que cantaron fue toda una reivindicación de la identidad malagueña, mientras que en el segundo contaron que su día favorito de la semana es el viernes, porque comparten ensayos con sus amigos. En cuplés, se ofrecen hasta para cubrir a los niños de San Ildefonso. Si os falta uno para el coro, contad con mi espada para lo que haga falta, amigos.

Supermal

Supermal. Carnaval de Málaga

La exmurga del CAMM, ahora renombrada como murga Terral, ha abierto el concurso en esta quinta preliminar encarnando a un superhéroe malagueño, Supermal, después de llegar a las semifinales el pasado año como estatuas de Pablo Picasso. Aunque hay pegotitos divertidos en la presentación y el grupo sonó mejor que otros años en esta parte del repertorio, hubo algunos problemas de tono en los pasodobles, donde en el segundo cantaron, probablemente, al tema más recurrente este año, el fallo con los cribados de cáncer de mama de la Junta de Andalucía.

También tengo que reconocer que me perdieron con los cuplés, la parte más importante en lo que a puntuación se refiere en la modalidad de murgas. Es una murga simpatiquísima, pero dedicar los cuplés a todo lo escatológicamente escatológico me hizo desconectar. Básicamente, el perro acaba limpiándoles el culo, por circunstancias concretas. Podían haber aprovechado mucho más el tipo y no caer en este tipo de humor... Respecto al popurrí, fue correcto, aunque algunas cuartetas, siguiendo la misma línea, bien podrían haberse quedado en el cajón. De todo, me quedo, sin duda, con la presentación.

En cualquier caso, es increíble lo que ha crecido este grupo, currando año tras año. Están en el camino y me alegro de la existencia de este tipo de murgas que trabajan duro para darle amor a Málaga y pasarlo en grande por carnaval. Se valoran muchísimo esas horas de ensayo para tratar de darle el mejor producto final al aficionado.

La gala

La gala. Carnaval de Málaga

Cuando se presentó la comparsa de Churriana en sala y se escuchó a Carlos Antonio Mascarenhas (Drag Histérica Confundida) como autor del vestuario, ya nos daban una pista de que pocos segundos después se iba a llenar el escenario de reinas drags. Y así fue. Qué interesante y original propuesta. Lo que más he disfrutado es ver que hace unos años, el Carnaval de Málaga se dividía en tres aristas: drags y dioses, grupos de animación y grupos de canto; como si por algún motivo cada una de ellas no pudiera darse la mano. Está comprobado que sí se puede, ¡incluso en la modalidad de comparsa!

Qué bonita colaboración, qué vestuario más rompedor y transgresor y qué apuesta tan chula de tipo. Pero creo que el repertorio no ha logrado dar toda la luz que merecían estas drags malagueñas, al menos de momento (ojo, aún queda concurso). Me gustaría ver un canto a la diversidad en alguno de los pasodobles, quién sabe si una letra a la homofobia, o concretamente unas estrofas contra las muchas agresiones físicas y verbales que han vivido en algún momento ciertas drags al subirse o bajarse de las plataformas.

Por este motivo, el popurrí y la presentación sí que me han gustado, porque contaban la historia de estos perfiles, pero creo que se puede reivindicar muchísimo más... Se puede dar aún más visibilidad. El mundo drag tiene mucho público de nicho y hay un cierto prejuicio del público general. Darlos a conocer de una forma más profunda hubiera sido maravilloso. La frase "Málaga, por ti me cambiaría de acera" me ha impactado bastante, tengo que reconocerlo. Los cuplés, de comparsa... El primero de ellos, sobre cocaína, y el segundo a una deseada carpa de carnaval para cuando llueve en su gala.

En cualquier caso, aplauso fuerte por ese pasodoble a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, con ese golpe de efecto del silencio y la oscuridad entre tanto color en señal de luto. No habíamos oído ninguna referencia en lo que va de concurso a este trágico suceso que se ha cobrado la vida de 45 personas gustara más o menos el planteamiento. El primer pasodoble, una lanza a compañeros que "en lugar de dar abrazos dan puñaladas".

En cuanto al conjunto de voces, ha habido desajustes, sobre todo cuando subían varios componentes a la vez. Creo que no les ha ayudado ir subidos en las plataformas, con la dificultad de concentración a la hora de moverse que requiere. El propio Pino casi pierde el tobillo a los pocos segundos de empezar, pero luego retomó como un campeón: show must go on. Felicidades por la idea tan original. Empiezan a cansar las comparsas que van de comparsas y estas sorpresas gustan. ¡A pulirla!

Una murga de tercera

Una murga de tercera.

Desde que llegué a cubrir como profesional el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto en 2020, a las puertas de una pandemia mundial, la buenísima gente que me ha dado el carnaval siempre me ha dicho que nadie como yo hubiera disfrutado más en persona de una buena noche de preliminares en el Teatro Alameda. Una de esas, de hora golfa, con grupos de dudoso sustento que han acabado pasando a la historia interna de nuestra fiesta.

Pues bien, lo vivido con esta murga bien se debe parecer a aquellos años en los que yo era una cría. Desde Alhaurín el Grande llegó una murga llamada Una murga de tercera, que igual podría haberse denominado mejor una murga de quinta o sexta, en vistas del nivel que ofrecieron...

Lo mencionaba en las últimas crónicas y lo vuelvo a repetir. Todos sabemos cuando en un grupo se ha trabajado la participación para el COAC y en el que no. Hay grupos donde se ve que hay horas de ensayos que pueden acabar sonando mejor o peor o con los que te acabas riendo más o menos. Pero su trabajo vale como el del resto. La cuestión está cuando te llega un grupo de estas características, con un popurrí donde acabaron incluso leyendo las letras en un folio pegado tras una especie de valla publicitaria ficticia que se colocaron justo delante.

El tono fue un despropósito, el componente que estaba justo en el centro del grupo movía la boca porque no se sabía las letras, y perdí la cuenta de cuántas veces nombraron un miembro viril en sus cuplés. Se ve que eran jóvenes, que tenían ganas de pasarlo bien, pero como siempre digo, para eso está la calle (y tengo que decir que creo que el público de la calle se merece más que esto... aunque no paguen por verte).

No todo vale en el concurso, una murga no puede parecer una despedida de soltero sobre las tablas de un bendito teatro. Las partes en las que más conectaron con el público fueron, precisamente, en las que no cantaron. El minuto de silencio dedicado al componente de la chirigota del Soto y las víctimas de los últimos sucesos en su pueblo (una mujer asesinada por su exmarido, dos jóvenes fallecidos en un incendio y otros dos muertos arrastrados por un río en un temporal) y el momento en el que pusieron el himno del Málaga. No ha habido por donde cogerlo. Lo siento.

El desvelo

El Desvelo. Carnaval de Málaga

Y tras desvelarnos el grupo anterior, literalmente, llegó el turno de la comparsa de Marbella, que este año con El desvelo encarnan a unos personajes que recorren las calles cuando cae la noche. Marbella es sinónimo de nivel y un año más vienen perfectamente cantados, cosa que se agradece. Tras una bonita presentación, dedicaron un pasodoble al problema de la vivienda y la okupación, a juicio de la autoría de la comparsa, y un segundo donde se reflexiona acerca de las etiquetas que ponemos a nuestros pequeños. El segundo, muy aplaudido, contaba con una preciosa letra y mensaje.

En los cuplés dicen que a ellos les da igual el cambio de hora, ya que en casa siempre les regañan cuando llegan, sea la hora que sea... Y en el segundo a Teatinos, donde se sitúa la ESAD, que les gusta porque es el único barrio de Málaga que queda con aparcamiento. Como curiosidad, vienen con letra de Guillermo Guerrero y el gaditano Manolín Santander. La música, de Nono Quiñones y el propio Santander. Correcta y dignísima actuación por parte de este grupo. Me quedo con el estribillo, precioso: “El corazón se me sale y ahí es donde te entrego mi amor en el más bello rincón mi canción por carnavales”. Otra noche consumida y yo ya escucho de fondo al afilador poniendo a punto los cuchillos para la noche del viernes, la noche de los cuchillos largos.