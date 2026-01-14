Cuenta atrás para el Carnaval de Málaga: guía para no perderte nada con todas las novedades de este COAC

La cuenta atrás para el Carnaval de Málaga está llegando a su fin. El próximo viernes 23 de enero se encenderán los focos del Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga para comenzar el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC), que se alargará hasta el próximo viernes, 6 de febrero, cuando se celebrará la Gran Final en el Teatro Cervantes y así comenzará el carnaval en la calle, con el pregón de Morta y Chorly, desfiles y un sinfín de actividades programadas.

Pero para que la calle Larios se llene de confeti, aún queda mucho que vivir, con un COAC que se presenta de lo más entretenido, con 39 agrupaciones de adultos, nueve infantiles y una juvenil. En total, serán 21 murgas, 16 comparsas, un coro y un cuarteto las que conformen el concurso. Llamativa es la presencia del coro de Vélez-Málaga, que vuelve al certamen en una modalidad que había estado desaparecida durante años hasta la llegada de un coro de Benalmádena el pasado año.

El COAC 2026 contará con una destacada presencia andaluza, con agrupaciones procedentes de Granada, Almería, Jaén, Sevilla, Cádiz y, por supuesto, Málaga, que vuelve a ser la provincia con mayor representación. En total, habrá 26 grupos de la capital y 10 del conjunto de la provincia, con participación de formaciones de Torrox, Alhaurín el Grande, Benalmádena–Arroyo de la Miel, Villanueva de Algaidas, Estepona, El Burgo, Vélez-Málaga, Torremolinos y Marbella.

El apartado infantil registra finalmente 9 agrupaciones, entre las que se incluyen dos romanceros, reafirmando el compromiso del Carnaval de Málaga con la cantera y la formación de nuevos talentos.

La reforma del concurso introduce también un nuevo sistema de puntuación progresiva por fases, en el que el jurado ordenará a las agrupaciones por preferencia y cada puesto se traducirá en una puntuación concreta. En preliminares, los puntos se asignarán en escala descendente y solo servirán para determinar los grupos aptos para pasar de fase, sin arrastrarse a semifinales.

A esta ronda accederán hasta 22 murgas y comparsas, además de las restantes modalidades que determine el jurado, con un máximo de 28 agrupaciones en semifinales. En esta fase, la puntuación comenzará de cero y alcanzará hasta 26 puntos para el primer clasificado, mientras que en la final el valor de los puestos será mayor, sumándose únicamente las puntuaciones de semifinal y final para decidir al ganador. El sistema se completa con la digitalización de las votaciones para reforzar la transparencia y con una nueva regulación del jurado, que se ha seleccionado a través de una bolsa pública, con criterios de incompatibilidad, y cuenta con remuneración y condiciones específicas.

Jurado

El jurado del concurso en las modalidades de murga, cuarteto, comparsa y coro ha quedado presidido por Antonio Carlos Rojas Gallego, con Alejandro Pérez Alfonso como secretario, José Manuel Vega Díaz como auxiliar de secretario y Eva Tur López como auxiliar. Como vocales en la modalidad de comparsas y coro han sido designados Marta Galiano Sanz, Paula Olmo Campos, Raúl Arribas Carballo, Marina Aragón Ruiz y Enrique Perea Toro, mientras que en la modalidad de murgas y cuarteto ejercerán Guillermo Ruiz Muñoz, Javier Galán Arias, Raúl Berrocal López, Patricia Salado Rodríguez y María Escolar Sánchez. Asimismo, el jurado de comparsas será también el encargado de valorar las comparsas juveniles.

Como curiosidad, este año en la ESAD tendrán nueva ubicación, en la parte delantera de la sala, para ver y escuchar mejor cada detalle, por petición del presidente.

Fechas

Para el que esté perdido con las fechas, las preliminares comenzarán el 23 de enero y se alargarán hasta el 30 de enero. Serán ocho sesiones algo más breves que otros años, con el fin de no acabar a una hora tan tardía. Por ello, como novedad, se ha decidido quitar el descanso que dividía en dos partes cada sesión.

El sábado 31 servirá de jornada de descanso y el día 1 de febrero el COAC se trasladará al Teatro Cervantes de Málaga. La última semifinal será el día 4, el 5 no habrá sesión y el 6, la Gran Final.

Pero ojo, que antes del COAC hay una cita imperdible que marca el inicio del carnaval como cada año. El próximo 21 de enero se celebrará la clásica conferencia inaugural organizada por el estudioso del Carnaval de Málaga David Delfín y presentada por el periodista Pepelu Ramos.

El equipo de trabajo de la Fundación ha elegido en esta edición al periodista y flamencólogo Manuel Curao para este importante evento. Y ojo, porque no estará solo. Irá a la cita ‘arropado’ con la dirección musical de Juan Francisco Bermúdez y la participación de los intérpretes Encarni Navarro y Deni Peña. Una charla que tratará de explicar el nexo y la unión que tiene el flamenco y el carnaval cantado. Dos formas de expresión profundamente andaluzas que, aunque distintas en sus procedimientos técnicos y expresivos, comparten espacios comunes.

Distinciones

Precisamente ese mismo día, la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga concederá por segundo año consecutivo el galardón Carnavalero a una trayectoria, un reconocimiento destinado a integrantes de la comunidad carnavalera que acreditan al menos 25 años de participación activa en la fiesta.

Tras recibir numerosas solicitudes, el Patronato ha distinguido a diez carnavaleros que han justificado su trayectoria mediante un dossier acreditativo: Sarai M.ª Navas Gaspar, Juan Carlos Belmonte López, Sergio Domínguez Gallego, Gloria García Lozano, Miguel Bao Salazar, Luis Miguel López Romero, Antonio Bueno Gallardo, Juan Francisco Bermúdez García, Óscar Gutiérrez Torres y Montserrat Segado Fernández.

Además de ello, también se entregan los tres premios de Carnavalero de Oro en la misma gala. Este año serán Ginés González Tadeo, Carlos Belmonte y Manuel Ortega. Estos tres premiados han sido elegidos por los últimos ganadores del mismo premio el pasado año.

No hay que olvidar que esta es y será la más alta distinción que se concederá a los autores, representantes e integrantes de los grupos que participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto, así como en los concursos de animación, fantasía y drags.

Pito y Chupete de oro

Siguiendo con galardones de este 2026, los grupos participantes han decidido otorgar el Pito de Oro en la edición de 2026 al comunicador malagueño Toni Vertedor, una de las figuras más comprometidas, constantes y reconocidas de la fiesta.

Carnavalero desde la pila, Toni Vertedor inició su vínculo con el Carnaval de Málaga incluso antes de tener uso de razón, ya que, como siempre cuenta, en la celebración de su bautizo actuó la murga Las chicas del alirón, de Manolín, el de los Altramuces. Desde entonces, su relación con la fiesta ha sido profunda y permanente.

Aficionado desde pequeño, participó por primera vez en el carnaval malagueño en los años 2002 y 2003 con las murgas de Miguel Ángel Bermúdez “Miguelillo del Palo”. Posteriormente cambió de modalidad, incorporándose a la comparsa de Antonio Chaparro “El Chapi”, donde desempeñó el papel de guitarra punteo, además de aportar composiciones musicales al repertorio.

Paralelamente a su faceta artística, ha desarrollado una intensa labor de divulgación, análisis y defensa del Carnaval de Málaga, dirigiendo y presentando numerosos programas de radio y televisión especializados, así como escribiendo artículos de opinión en prensa escrita y otras publicaciones. Un grande de nuestra fiesta.

Y otra grande que recibirá este año el Chupete de oro será Ana Belén Rodríguez, "Crespi". Crespi ha dedicado su vida al Carnaval desde el compromiso y la constancia, convirtiéndose en una de las principales impulsoras de la cantera. En 2015 creó y dirige la murga infantil Los que vienen de la casa, manteniendo siempre a los más pequeños como prioridad, incluso en los momentos más complejos. Educadora infantil de profesión y carnavalera de vocación, destaca por su entrega, su labor formativa y su trabajo discreto al servicio de la fiesta.