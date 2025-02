#COACMLG 4ª semifinal | La noche de los 'no pudo ser': 'Los carnavalarios' y '¡Qué bien me siento!' destacan pese a no clasificarse

Llevamos desde el 8 de febrero diciendo que estamos algo cansados, que el ritmo del concurso es frenético... Pero la realidad es que cuando una ve que el jurado aparece tras el telón en la última semifinal, te embriaga un aroma a nostalgia. Parece que fue ayer cuando entramos por las puertas de la ESAD y mira, ahí va otro concurso y en un abrir y cerrar de ojos se nos marcha otro carnaval.

Este miércoles ha tenido lugar esa cuarta y última semifinal del COAC del Carnaval de Málaga y la sesión ha tenido una gran variedad de repertorios de auténtico nivel. Si bien, niguna de las agrupaciones que han actuado hoy han logrado un pase a la final.

La noche la han abierto dos actuaciones infantiles, Los que vienen de Antequera, pero de otra era, los niños de la Murguita de Alberto y Crespi, que una vez más lo han hecho fenomenal y, además, han estrenado un pasodoble en defensa de que no se encorsete más a las infantiles con normas que para ellos son innecesarias. Tras ellos, el romancero infantil Me quedao de piedra, de Adrián y Alba, quienes han llevado a las tablas del Cervantes a un Cenachero muy particular.

Murga - Aquí no pinto na

Aquí no pinto na.

La noche ha ido de estatuas. La segunda en subir al escenario, siendo la primera, eso sí, en participar en el concurso de adultos, ha sido la de Pablo Picasso, encarnada por la Murga del CAMM. Los de Ricky Loriguillo se colaron en semifinales gracias, en parte, al gran salto de calidad que han dado con esta propuesta respecto a años anteriores.

En cuanto a los pasodobles, el primero de ellos es al falserío que hay en el Carnaval de Málaga, donde todo el mundo habla a las espaldas de los otros, según denuncia la agrupación. El segundo va a lo mal que lo pasa el carnavalero según qué momentos en la calle, viéndose afectados por el turismo de borrachera, entre otros aspectos, como los horarios que se les imponen para cantar o las caras que reciben al verles disfrazados.

La presentación, por cierto, llegó prácticamente renovada, cambiando la temática de feriantes en la plaza de la Merced por la de carnavaleros. Los cuplés fueron al 'minimalismo' que tienen en sus relaciones y el segundo, a los defectos que tienen algunas personas. Ellos dicen que les faltan neuronas por estar aguantando todo el día al Churumbel, personaje viral en redes que llegó a golpear esta estatua.

El popurrí, divertido y bastante variado. Si bien, no ha sido suficiente para convencer al jurado. A seguir trabajando, que se ha notado considerablemente la mejoría, aunque deben seguir cuidando el conjunto de las voces.

Comparsa - Albarracín, la aldea escondida

Albarracín, la aldea escondida.

Desde El Bosque, Albarracín, la aldea escondida. Desde que vi por primera vez esta comparsa me reafirmo en que es una auténtica preciosidad de principio a fin. Probablemente sea una de las comparsas que más escuche solo por la manera de cantar que tienen, tan templada y agradable al oído. No hay gritos.

Así, las letras acompañaban. En pasodobles, especialmente emocionante fue el segundo dedicado a Carlos Murante, regidor de escena y una persona maravillosa que lleva años vinculado a la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga. Hace audiovisuales, es un genio organizando las tablas... Vale para absolutamente todo. Un trabajador nato y buenísimo y merecido homenaje: “Si yo hablo con las letras, tú lo haces con la imagen, con la luz, con el sonido”.

El primero fue a la dana, pero con un enfoque que no habíamos visto hasta ahora. Desde el interior de un coche y con crítica (necesaria) a los jefes que obligaron a ir a trabajar aquel 29 de octubre a criaturas que se quedaro por el camino. El pasodoble refleja muy bien la angustia.

Los cuplés me sacan del ambiente romántico de esta comparsa, siendo el primero de pelo y en el segundo le dicen al jurado lo bien que se les da 'putear' cuando quieren. El popurrí fue realmente precioso y en la cuarteta donde apagan las luces, el público les acompañó con las linternas de sus móviles. Mágico todo. Que nunca nos falten las músicas de Horacio Calvillo. Se han quedado en el corte justo, pero estaban dignísimos de final.

Murga - ¡Qué bien me siento!

Chorlitos y su padre, Álvaro Molina Gallego, Sergio Sánchez... Vaya equipazo de carnavaleros para crear esta murga que se ha quedado también justo en el corte de su modalidad, con 389,70 puntos. Era mucho riesgo el que corrían con su repertorio estos secuestrados y podía salirles bien o mal. Aunque en el público más carnavalero han calado, la realidad es que la idea. si no conoces el contexto con detalle, puede ser difícil de entender. Y ha sido el caso.

Pero pese a ello, los dos pases han sido auténticos y muy especiales, sobre todo el de semifinales, donde se desmarca un impresionante pasodoble a Chorly, el carnavalero en activo con más años de antiguedad, toda una leyenda a la que ahora admiran sus hijos sobre las tablas y fuera de ellas. Ambos se han colocado a su lado para poder interpretar la letra con más cercanía y cariño hacia su padre, que se ha emocionado mucho con el detalle.

Hay que decir que ellos también editaron la presentación respecto a su pase anterior, alegando que pese a pasar liberados seis días, el síndrome de Estocolmo les ha hecho volver al zulo de la peña Er Dito.

En los cuplés, Teresa Porras protagoniza el primero y el segundo va a las infidelidades de la reina Sofía, a la que su nieta Leonor puede ver los cuernos desde el Juan Sebastián Elcano. No terminaron de entrar con la fuerza que acostumbran. Mejor el segundo.

El popurrí fue muy divertido, relatando sus andanzas como secuestrados y acabando mientras que se lo lleva el responsable del golpe. A veces parecen la comparsa de algunos de ellos de lo bien que cantan. Qué cracks y qué trabajazo de Áalvaro. El año que viene, que vuelva la murga, pero con una idea más abierta... Y fijo que dará resultados.

¡Qué bien me siento!

Comparsa - Los escapistas

Turno para Los escapistas, la comparsa de 'Mochi Jr.'. Tienen un grupazo repleto de buenas voces, buena música y buena puesta en escena, pero creo que flojean principalmente en las letras y más bien el concepto de la comparsa. Ellos tratan de librarse de las cadenas que te imponen diferentes ambientes de la sociedad, pero la realidad es que me parecen todas letras demasiado aleatorias.

En los pasodobles hablan de la gestión de la dana y se dirigen al Rey Felipe VI, al que piden que vaya al Congreso y rueden las cabezas de los políticos literalmente: "Y si un rey está pal' pueblo, como el pueblo pa' su alteza, que se plante con cojones y se presente en el congreso y que rueden cabezas". La primera de sus letras va para los donantes que salvan vidas ya sea con un órgano o con sangre. Pero la cuestión es ayudar.

En los cuplés, estuvieron simpáticos con Pepe León, a quien no van a copiar, dicen, jamás un tipo, después del lío con los audios del murguista. El popurrí es muy aleatorio, pero la cuarteta sobre el intento de suicidio está muy bien relatada. Por lo demás, me falta condimento y estructura en las letras. De musicalidad también va sobrada esta comparsa, que suena muy agradable.

Los escapistas.

Murga - Las ovejitas negras

Las ovejitas negras.

Desde Roquetas, tras el descanso llegó Norman Plaza con toda su troupe de niños pijos de internado. Ellos se sienten malagueños después de haber vivido varias finales en los últimos años, pero esta vez se han quedado fuera con una propuesta que no es de las más llamativas que han traído ellos, que siempre se caracterizaban por usar tipos muy voluminosos y llamativos que ya te causaban gracia con solo verlos.

Estos niños pijos hicieron un mejor pase de preliminares, pero ojo a cómo cantan y qué dos pasodobles. El primero especialmente importante, sobre que el dinero no todo lo compra. Poniendo en valor lo bonito que es nacer y crecer en un núcleo familiar con amor del bueno. El segundo, al vicio que tenemos todos con el móvil, aunque juegan sus cartas de tal forma que parece que pase el pasodoble hablando de drogas duras.

Los cuplés, el primero algo más flojo, pero el segundo va al jurado, al que tratan de comprar con una bolsa de dinero que cae desde el piso superior al del grupo de personas que determinarían, poco después, que finalmente no pasaba a la final. Una pena. El trabajo se nota y si no ha sido este año, a disfrutar de la calle y de las próximas ideas.

Comparsa - Los carnavalarios

Los carnavalarios.

Los carnavalarios estaban en muchas apuestas como finalistas en comparsas, pero un nuevo año no ha podido ser, muy a pesar del grupo tan espectacular que tienen, con voces como la de Abraham, Saborido, Rengel o genios musicales como Curro Ruiz o a la pluma como José Luis Malo. Si bien, han tomado ciertos riesgos en cuplés que me da que puede no haberles salido bien.

La potente presentación y los pasodobles fueron espectaculares. El primero, en la línea del mensaje que se viene dando este año desde la modalidad de comparsas, pero más enfocados a los jóvenes, a los que muestra cómo está el panorama en la Casona del Parque, tanto por parte del alcalde como de la oposición, y denuncian la pasividad de la ciudadanía ante los problemas que se están viviendo como el de la vivienda.

El segundo, hacia la clase política. De Juanma Moreno a De la Torre, pasando por Sánchez y Ayuso. A través de ellos como protagonistas, apunta Malo el caso de que les ocurra algo a alguno de ellos. Todo ello para defender la sanidad pública. Enfoque original no, lo siguiente. Es muy gráfico, porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas, al ver hablar a políticos hemos pensado algo así como "¿Qué haría él si le pasara a su familia?".

En cuanto a los cuplés, creo que la clasificación viene por ahí. Tanto en preliminares como en semifinales, ha utilizado el humor negro a muerte. Y aunque causó risas en el público, igual hay alguno en el jurado que no está de acuerdo... Al final, el carnaval es muy subjetivo.

La segunda tanda de cupletinas fue para una novia japonesa que sólo come ramen y que tiene un final bastante soez. Aunque el más fuerte de este grupos es el de la novia nazi, que tiene un problema cocinando 'judías'. Este tipo de humor, o te gusta, o no. Ese es el riesgo de llevar coplas muy callejeras al concurso.

Murga - Viva la virgen del Karma

Viva la Virgen del Karma.

Y para acabar, Viva la virgen del Karma, una agrupación de Los Barrios, en Cádiz, que simula la peregrinación rociera de una hermandad de Nueva Delhi. En su primer pase, ya me parecieron algo incoherentes con algunos pegotes racistas yendo de indios, pero en este segundo, con uno de los pasodobles, me ha dejado aún más sorprendida.

En el segundo, casualmente, dicen que ellos no ofenden a nadie haciendo carnaval mientras que en la Iglesia, entre otras cosas, "las mujeres que como no tienen hijos no saben qué es querer" y se hacen monjas para llevárselos. No tenía yo idea que si no tengo hijos o no puedo tenerlos no voy a sentir qué es querer... Me parece desafortunado.

Tanto, como la última cuarteta del popurrí donde piden perdón si han ofendido a alguien. Vamos a ver, si vas de indios y decides hacer algunos chistes, hazlos, pero no vayas a arrepentirte en el último momento...

El humor en las cupletinas también es algo rancio. En el primero dicen que con los cambios de género que hay en su entorno ya no saben si rascarse "el nabo o el chocho". Otro va sobre las piñas del Mercadona y la ropa que viene de China, algo más simpáticos. Lo que sí veo es un humor muy básico, demasiado... El jurado no les ha pasado, así que les deseamos un buen viaje a Cádiz.

Pues sí, amigos. Fin a las semifinales. Un día de descansito y el viernes, la Gran Final.