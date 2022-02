Natalia Meléndez se une a cuarteteros y murguistas para dar la bienvenida al Carnaval de Málaga

Si hay alguien a quien, por cierto, Natalia Meléndez Malavé admira en el mundo del humor, como menciona en muchas de sus intervenciones públicas, ese es Andreu Buenafuente, que un día dijo muy oportunamente aquella frase de "Reír es la única salida".

La propia Natalia llevaba una camiseta con ese mensaje el día que la presentaron oficialmente como conferenciante de esta edición de la fiesta. Ese día ya se intuía que iba a trabajar mucho, pero, sobre todo, que iba a disfrutar del Carnaval de Málaga como nadie, descubriéndolo desde sus entrañas junto a sus protagonistas.

Este viernes, cuatro de febrero, el Auditorio del Museo Picasso se llenaba de sonrisas (tras las máscaras) y todos veían Málaga de color aunque los papelillos aún no llenaran las aceras. La fiesta del invierno cálido vuelve a la calle. Por fin volverán a reír con una callejera o a emocionarse con el pasodoble de una comparsa. Después de tanto tiempo riendo desde casa como la única salida, entre positivos de Covid-19, parece que al fin esta era la vuelta definitiva.

El reloj marcaba las ocho de la tarde y en el escenario un atril y cinco sillas. Natalia Meléndez sabía que tenía que rodearse bien para un evento tan especial y no eligió a malos compañeros. Manu Robles, autor de 'los Muariscos' y pregonero; José María Valenzuela de 'los Zarbori'; José María Alcoholado, joven autor de 'los Malagüitas' y Miguel Jiménez, autor de 'Este cuarteto es un misterio'. Se reunió con genios de la risa en el Carnaval de Málaga para hablar de humor, el gran protagonista de la tarde-noche.

Del humor, en lo que es experta Natalia Meléndez, es de lo que trató su discurso, siempre desde la base que trata David Delfín en su libro ‘La Voz Alzada: Carnaval cantado y transformación cultural’. Delfín, por cierto, lleva años organizando estas conferencias con el objetivo de divulgar sobre carnaval y que todo el que quiera estudiarlo tenga de dónde sacar información.

La conferencia de Natalia es la número 25, pero tan solo es la segunda mujer en la historia de estas conferencias. “Si existe un techo de cristal, está claro que hoy lo rompemos”, decía Pepelu Ramos, conductor del acto, al respecto. Con anterioridad a ella, pasaron por el atril del Aula de Cultura nombres como los de Aurora Luque, Juan Antonio Vigar o Alfredo Taján, sin olvidar el de Pablo Aranda. El periodista fue homenajeado al final de un vídeo que rezaba “¡Hasta siempre, amigo!”. Pablo fue el alma de estas conferencias y, por primera vez, le tocaba a otra persona recoger el testigo, al periodista Antonio Javier López, que estaba doblemente emocionado.

Era un día especial para él en honor a su compañero Pablo Aranda, pero este viernes daba paso a otra amiga a la que conoció hace veinticinco años en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga.

"Natalia es una persona muy especial de la que siempre aprendes. Aprendes como compañera, aprendes como profesora... Natalia dijo una vez que lo contrario de divertido no es serio, es aburrido. Y eso es algo que dice mucho de ella como investigadora. Si alguien puede enseñar riendo, es ella", decía.

Antes de comenzar su discurso, también intervino Carlos Torres, el vicepresidente de la Fundación del Carnaval de Málaga, al que le emocionó como una señora en la puerta del auditorio le dijo lo mucho que le gustaba el Carnaval de Málaga, por encima de cualquier otra fiesta. "Me encantaría poder escuchar eso mucho más", espetaba.

Natalia inició su discurso centrándose en esta pregunta que pocos suelen hacerse pese a que algunos estudios indican que los adultos nos reímos de media unas 25 veces al día y los niños unas 300.

Para ello, Natalia, académica, utilizó diferentes teorías que explican el porqué de la risa. Una de ellas la teoría de la superioridad, esa de la que "hay indicios de que es la más antigua y que se basa en el uso del humor con un propósito agresivo".

También explicó otras, como la de la función social, donde justificó que la risa es un acto grupal que requiere siempre de otros rientes, o las de la libertad de tensión, que se pueden ver reflejadas, por ejemplo, en cuando utilizamos el humor negro ligado a una situación negativa a la que tenemos que enfrentarnos.

Así, Natalia prosiguió con su discurso tratando cómo ha evolucionado la percepción del humor en la fiesta. Meléndez apuntó que los carnavaleros ahora afrontan un reto mucho mayor que sus antepasados, que actuaban para un público, como la murga callejera. Según señala, ahora, los grupos, cuando defienden sus repertorios, se enfrentan a los medios digitales, que cubren y comentan o las redes sociales que, en ocasiones, van incluso por delante de ellos con la velocidad fulminante de los memes. "Esto obliga a que los murguistas y cuarteteros tengan que darle otra vuelta de tuerca a sus repertorios", proseguía.

Natalia también no ha querido dejar pasar el cambio de estilos que ha sufrido el Carnaval de Málaga a lo largo de los años. "Hay una renovación del pasodoble, cuplés burlescos, adaptación plena del popurrí... Y, en las temáticas, hay una evidencia de la crisis del modelo social con letras cada vez más comprometidas", ha expresado la profesora.

Asimismo ha querido hacer hincapié en que el carnaval ha madurado mucho. "El humor y la risa son importantes en los valores ciudadanos. Y los asuntos por los que nos reímos han evolucionado, como por ejemplo las bromas con el colectivo LGTBIQ+, las mujeres o las personas discapacitadas. El humor alcanza su valor cuando lucha contra el opresor y nunca contra el oprimido", reivindicaba Meléndez alegando que, pese a ello, "jamás defenderé que por un chiste su autor se vea involucrado en un proceso judicial".

Residente en el barrio de La Trinidad, la profesora no pudo cerrar su discurso de otra manera que con un fragmento de la murga 'Los Listillos', de 1997: Antes de irme, me voy a presentar, "yo no vengo de Oxford ni de la universidad. Yo vengo de al laíto del barrio de La Trinidad".