Antonio Martínez Ares: "La diferencia entre carnavales nos hace aún más especiales"

Por mucho que duela al carnavalero que 'La Chusma Selecta' se acabe, va llegando la hora de despedirse de ella. El pasado día 5 fue la última vez que se la pudo ver en directo. Llega la hora de darle sepelio a una presentación que muchos recuerdan como un himno con esa letra histórica donde se homenajeaba a Juan Carlos Aragón.

Llegó la hora de "empezar una nueva serie porque la temporada ya se ha acabado", en las palabras del propio Antonio Martínez Ares (Cádiz, 1967), que pasó la semana pasada por el teatro de la Escuela de Arte Dramático de Málaga con su comparsa y aprovechó la cita para charlar con EL ESPAÑOL de Málaga.

Uno de sus últimos pases con 'La Chusma Selecta' ha sido en Málaga… ¿Es una de las comparsas que más alegrías le han dado en estos años complicados que estamos teniendo?

La comparsa nos ha dado una especial alegría precisamente por eso, por los añitos tan difíciles que estamos teniendo que vivir, pero yo creo que todo está en su contexto. Ha habido comparsas que no han tenido el criterio positivo del jurado, pero sin embargo, a mí me han dado muchas alegrías y me lo he pasado genial con ellas. Por ejemplo, 'El Perro Andalú'. Estamos hablando de una situación radical como una pandemia y una pospandemia. Después de un periodo grande sin hacer nada, hemos retomado una agrupación que se ha alargado más allá de nuestro carnaval y eso es importante.

Hablando de Málaga, una tierra que me consta que os suele dar mucho cariño. Ahora bien, le pregunto por curiosidad. ¿Conoce algo del Carnaval de Málaga? ¿Tiene alguna referencia?

Yo tengo conocimiento del Carnaval de Málaga porque lo vi hace ya muchísimos años. Igual que el de Córdoba, por ejemplo, pero es cierto que cuando eres parte de uno, en mi caso, el de Cádiz, y te pasas tanto tiempo construyendo, tampoco te sobra tanto tiempo para poder ver otros. Ahora tenemos herramientas como YouTube, con el que puedes ver el carnaval de cualquier parte del mundo, pero, como te decía, los recuerdos que tengo del de Málaga, como tal, van muy atrás en el tiempo, pero lo conozco.

¿Cree que precisamente las fronteras entre carnavales como el de Córdoba, Málaga o Huelva con Cádiz son demasiado grandes?

Yo no sé si son grandes o si son pequeñas. Que sean iguales o distintas ya en sí identifican mucho a la localidad y el producto artístico que se desarrolla. Punta Umbría o Isla Cristina tienen un carnaval similar al gaditano, pero en el fondo no lo es. Yo creo que dentro de la misma manifestación, la diferencia nos hace más especiales. Ocurre también en la Semana Santa. Todas parecen iguales, pero cada localidad tiene una totalmente distinta. Yo creo que deberíamos ver la abundancia de la multiplicación, en este caso de los panes y las coplas.

Cuando Cádiz decidió que el carnaval no se haría en febrero, en el momento de duda, ¿se replanteó participar en otros carnavales andaluces a modo de castigo por la decisión tomada?

El problema de esa alternativa es que si llevas una idea a otro concurso no puedes hacerlo en el tuyo por mucho que yo quisiera. Igualmente, no creo que sea le hecho. Yo antes de eso me replantearía hacer mi carnaval en la calle, en Cádiz y ya está. Irme sería una falta de respeto a la tierra, que tampoco lo merece. Al final, son criterios de una decisión política, que yo defiendo por su lado, pero que tiene algo más que eso, un diagnóstico político. Si me preguntaran, yo este año no concursaría, pero entiendo las ganas de carnaval del grupo y hay que respetarlo.

Difícil ha sido el mes de noviembre en Cádiz con las protestas de los trabajadores del metal. ¿Cómo viviste tú la situación? ¿Están siendo tiempos difíciles para el obrero en este país?

Son tiempos difíciles para el obrero. Desde aquí un abrazo a los compañeros. Lo han conseguido con mucho esfuerzo y, probablemente, no será del todo lo que ellos quieren. Pero ahí han estado, luchando por su trabajo. La ciudad siempre estará con ellos.

Pero, también son malos momentos para la lírica, los negocios... La situación no es buena. La gente no se conciencia con los problemas de los demás. Decíamos que saldríamos mejores de esto, pero nada, no aprendemos de esta situación tan delicada. Vivimos en un constante sálvese quien pueda y creo que solo es cuestión de tener empatía y sensatez...

Cambiando de tema, ¿en qué momento decide Martínez Ares que tenía que aterrizar en una plataforma tan innovadora como Twitch? Hace unos días estuviste con otra malagueña, María Peláe.

(Ríe) Pues yo también me lo pregunto. Yo soy muy de meterme en mi mundo, en mi armario. En realidad, estar en Twitch se lo debo a Alfonso Rimada, mi compañero fiel en cada directo. Todo surgió la Navidad pasada, él estaba viendo un canal de Twitch y al final nos lanzamos a organizar todo. A mí me gusta mucho la conexión con los demás, pero reconozco que es difícil. No sé cuánto duraré en esta aventura, pero de momento lo estoy disfrutando muchísimo.

Mirando al futuro, ¿puede ir adelantando algo de su próxima comparsa, 'Los sumisos'? ¿Qué vamos a poder ver y escuchar en ella?

¡No tengo ni la más remota idea! Lo único es que me gustaba mucho el nombre por la posición del ciudadano en el mundo. No solo del gaditano, sino de las personas. Ha habido momentos muy calentitos donde expresé mi posición, pero sinceramente no llegó a nada más. Tengo que meterme ahora en diciembre a construir, pero no sé nada más. A ver qué sale. Solo he probado con alguna música, pero poco más.

¿Y de la antología de 'Una comparsa miserable' si ha preparado ya algo?

Para la antología sí me he metido ya en la cueva y hay algo preparado. Tiene una historia, tiene las letras de la antología... Muchos habían creído que 'Una comparsa miserable' iba a ser el nombre de la comparsa. Pero no. 'Una comparsa miserable' y 'Los sumisos' serán dos líneas paralelas que en algún momento se unificarán, pero no tienen nada que ver.

Es la primera vez (por cuestiones de la pandemia) que una comparsa tiene un ciclo de exhibición tan largo. Pero eso va a terminar ya. pic.twitter.com/NZfd9fWlQh — La Comparsa de Martínez Ares (@ComparsaAres) November 13, 2021

Son dos historias totalmente independientes y necesarias, porque La Chusma Selecta tiene que acabar. Ahora que está tan de moda el tema de las plataformas digitales, la gente quiere otra serie y esta temporada debe acabar. No queda otra.

¿Qué espera del carnaval 2022?

Va a ser un carnaval muy raro. Puede ser bellísimo y maravilloso, pero raro, la verdad. Va a llevarse de nosotros muchas , muchas muchas horas de ensayo... y de carnaval, nunca mejor dicho. Lo digo porque habrá gente que querrá hacer cosas, luego ponte a ensayar para un concurso, luego tírate dos o tres meses con la agrupación y en septiembre ponte a preparar la siguiente. Espero que por el simple hecho de sufrir en este lado del charco carnavalero disfruten muchísimo en el otro los aficionados.

