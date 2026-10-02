Un momento de la inauguración de la exposición. EE

El Museo Carmen Thyssen Málaga explora los estereotipos del mito español a través de Andalucía

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LO ESENCIAL Las claves El Museo Carmen Thyssen Málaga inaugura «¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía», una exposición sobre la construcción de la identidad española mediante el folclore andaluz. La muestra reúne 75 obras de 52 creadores, desde el romanticismo del siglo XIX hasta miradas contemporáneas, para revisar cómo los clichés costumbristas se convirtieron en imagen de España. Goya, Picasso, Sorolla, Romero de Torres y Equipo Crónica dialogan con artistas internacionales como Francis Bacon y Mary Cassatt en pinturas, esculturas y fotografías. Comisariada por Bárbara García y Alberto Gil, la exposición podrá visitarse hasta el 21 de febrero de 2027, con préstamos del Prado, el Reina Sofía y cerca de 40 instituciones y colecciones.

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha inaugurado la exposición temporal ¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía. La muestra, patrocinada por la Fundación Unicaja, celebra el 15º aniversario del museo analizando la construcción de la identidad nacional mediante el folclore andaluz.

La exhibición reúne 75 obras de 52 creadores que repasan cómo los clichés costumbristas se convirtieron en la imagen de España. Comisariada por Bárbara García y Alberto Gil, la selección abarca desde el romanticismo del siglo XIX hasta perspectivas artísticas contemporáneas.

Grandes maestros como Goya, Picasso, Sorolla, Romero de Torres y Equipo Crónica dialogan con figuras internacionales como Francis Bacon o Mary Cassatt. A través de pinturas, esculturas y fotografías, se confrontan visiones amables, trágicas, vanguardistas y paródicas del mito.

Un momento de la inauguración. EE

Lourdes Moreno, directora artística de la pinacoteca, ha destacado que el proyecto busca analizar la implicación de los artistas españoles en la creación de su propia imagen. La muestra invita a cuestionar los tópicos que aún perduran en la sociedad actual.

La exposición ha contado con el apoyo de casi 40 prestadores, entre ellos el Museo del Prado y el Reina Sofía. El público podrá visitar este recorrido lleno de contrastes en la capital malagueña hasta el 21 de febrero de 2027.