Pablo Alborán, nominado a los Latin Grammy por 'KM0': "Es un disco sobre la sensibilidad sin complejos"

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Las claves Generado con IA Pablo Alborán ha sido nominado a los Latin Grammy por su disco 'KM0' en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo. 'KM0' es un trabajo que explora la sensibilidad, las heridas personales, la familia, la amistad y las distintas formas del amor. El álbum fue grabado en parte en su casa y en Estudio Uno, buscando un sonido orgánico y cercano, e incluye colaboraciones con artistas como Ana Belén y Vicente Amigo. Alborán destaca la canción 'Planta 7', dedicada a la enfermedad y la sanidad pública, y reconoce la aportación de su hermano Salvador en el proyecto.

Pablo Alborán, ya totalmente recuperado de su neumonía, vuelve a optar a un Latin Grammy. Su último trabajo, "KM0", ha sido nominado en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo, una noticia que el propio cantante malagueño ha confirmado en sus redes sociales repasando la intrahistoria de este proyecto.

"Es un disco sobre la sensibilidad sin complejos", ha explicado Alborán al definir un trabajo que orbita alrededor de las heridas, las barreras personales, la familia, la amistad o el deseo. En definitiva, según sus palabras, sobre las distintas formas que puede tomar el amor: desde quedarse o marcharse hasta perdonar, cuidarse y volver a empezar.

El proceso de grabación refleja esa búsqueda de cercanía. Parte del álbum se gestó en su propia casa junto a sus músicos habituales, mientras que el resto tomó forma en Estudio Uno, un espacio al que el artista se refiere directamente como su "segunda casa". La intención, según ha confesado, era conseguir un sonido orgánico donde se percibiera claramente a los músicos tocando y respirando detrás de cada tema.

En el apartado musical, "KM0" cuenta con un abanico de colaboraciones que va desde Ana Belén y el toque flamenco de Vicente Amigo hasta Indiara Sfair, Luan Santana o la cantante japonesa Lilas Ikuta, con quien adaptó una de las canciones al japonés. La producción lleva la firma de Albert Hype (en el tema "Clickbait") y de Julio Reyes Copello (en "Me quedo" y "KM0"), bajo el sello de GTS Spain, Warner Music Spain y Warner Chappell Music Spain.

Entre los nombres propios de este proyecto, Alborán ha querido destacar de forma especial a su hermano, Salvador Moreno de Alborán, a quien atribuye parte del mérito del disco. Además, en el repertorio destaca "Planta 7", una pieza de nueve minutos dedicada a la enfermedad, al papel de los cuidadores y a la defensa de la sanidad pública.

La nominación le llega a Alborán en plena gira internacional, con fechas previstas en las próximas semanas por Centroamérica, México y Puerto Rico, antes de dar el salto a Estados Unidos en febrero.

Alborán ostenta el récord de ser el artista español con más nominaciones en la historia de los Latin Grammy sin haber logrado ganar un solo galardón hasta la fecha. La nominación de "KM0" se presenta como una nueva oportunidad para romper esa racha, aunque Alborán ya se toma siempre ante los medios esta cuestión con el buen humor que le caracteriza y no le da importancia.

El músico ha cerrado su mensaje invitando a sus seguidores a escuchar el trabajo al completo y dejando un aviso para lo que viene: "Se vienen cosas muy fuertes".