Así funciona 'El Portal del Fan', la nueva herramienta digital de Comic Con Málaga 2026 para organizar y reservar actividades

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Las claves Generado con IA Comic Con Málaga 2026 estrena 'El Portal del Fan', una plataforma digital para organizar y reservar actividades del evento. La herramienta permite crear un perfil personalizado, elegir intereses y recibir sugerencias de actividades afines, similar a la tecnología usada en la Comic-Con de San Diego. Los usuarios pueden consultar la programación, guardar actividades favoritas, acceder a mapas en tiempo real y gestionar reservas de fotos y firmas a partir del 25 de septiembre. El sistema facilita el acceso al recinto mediante identificación digital y ayuda a reducir las colas y tiempos de espera para los asistentes.

San Diego Comic-Con Málaga 2026 ultima ya los preparativos para una segunda edición que contará con muchas novedades en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Entre ellas, hay una que destaca especialmente para el visitante.

Se trata de la plataforma digital 'El Portal del Fan', disponible en web y en aplicación móvil, con la que la organización busca que cada asistente llegue a la convención con su experiencia prácticamente diseñada de antemano: qué paneles ver, a qué hora moverse de sala y, próximamente, qué firmas o fotos reservar.

A diferencia de una agenda al uso, 'El Portal del Fan' funciona como una identidad digital para cada visitante. Al registrarse, el usuario puede crear un perfil propio, elegir un nickname y marcar sus intereses según distintas temáticas —cómic, cine, videojuegos, manga, juegos de mesa o cosplay, entre otras—, de forma que la propia plataforma pueda sugerirle contenidos afines a sus gustos.

Según ha explicado la organización, la tecnología sobre la que está construida la aplicación es la misma que utiliza la San Diego Comic-Con original de Estados Unidos.

Una vez creado el perfil, en la plataforma se pueden realizar diferentes funciones, como consultar toda la programación, con la posibilidad de filtrar por invitado, temática, tipo de actividad o sala.

Asimismo, se permite guardar paneles y actividades favoritas, para construir una agenda personalizada y no perderse las citas que más interesan a cada fan, con mapas en tiempo real del recinto, útiles para moverse entre los distintos auditorios y espacios de FYCMA.

Por otra parte, se puede gestionar reservas de fotos y firmas con los invitados, una de las peticiones "más esperadas" por los fans, ya que así se evitarán colas en el recinto.

Por ahora, la aplicación permite explorar la programación y guardar actividades favoritas, pero el sistema de reservas no se activará hasta el próximo viernes 25 de septiembre, tal y como han confirmado desde la organización.

Ese día, quienes ya tengan su perfil creado y su entrada confirmada podrán empezar a gestionar sus citas con los artistas y personalidades presentes en la convención.

Para poder acceder a cualquiera de estas funciones es imprescindible haber activado previamente el perfil en 'El Portal del Fan'. La organización recomienda hacerlo con tiempo, antes de que se acerque la fecha del evento, para evitar problemas de última hora.

Otro de los objetivos de la herramienta es agilizar el acceso físico al recinto, con una identificación mediante código digital vinculado al perfil de cada usuario, pensada para reducir los tiempos de espera en los accesos, uno de los puntos que más quejas generó en la primera edición del festival en Málaga.

El primer paso para cualquier asistente es crear su perfil y vincularlo a la entrada adquirida; a partir de ahí, ya es posible explorar la programación, marcar actividades como favoritas y esperar al 25 de septiembre para completar la agenda con firmas y fotos.