Antonio Banderas reivindica desde Málaga el alma de Ceuta y lanza un alegato en favor del pensamiento crítico

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Banderas recordó a Ceuta en su discurso en los Premios Juventud, dedicando su galardón a la ciudad por los difíciles momentos que atraviesa. El actor defendió el pensamiento crítico y la libertad individual, animando a la juventud a profundizar en el arte, la cultura y la reflexión más allá de la inmediatez. Banderas advirtió sobre las presiones sociales que buscan manipular opiniones y destacó la importancia de resistir el conformismo y la manipulación. El malagueño elogió la multiculturalidad y la paz de Ceuta, pidiendo que la ciudad recupere su esencia y convivencia.

El malagueño Antonio Banderas decidió acordarse anoche en su discurso en los Premios Juventud, celebrados en Starlite, de la ciudad de Ceuta por los momentos tan difíciles que está viviendo.

El actor, galardonado en la gala por su labor social a través de la Fundación Lágrimas y Favores, aprovechó el micrófono para tejer un contundente alegato en favor del pensamiento crítico y la independencia intelectual, cerrando su intervención con una emotiva dedicatoria a la ciudad autónoma.

Banderas arrancó haciendo referencia a sus orígenes: "En el escudo de Málaga, de mi ciudad, puede leerse una frase que encierra un cierto enigma y dice así: 'Málaga, primera en el peligro de la libertad'".

A partir de esa premisa histórica, y tras recordar que acaba de cumplir 66 años, el cineasta reflexionó sobre su propia trayectoria personal: "Hace 66 años que trato con todas mis fuerzas de ser libre. Y no se trata de conquistar una libertad común, de la libertad de un pueblo, política o social; se trata de conquistar una libertad interior, una libertad individual. Y no es fácil".

Para el artista, el camino hacia esa autonomía pasa por huir de la inmediatez. "Muy temprano en mi vida me di cuenta de que la información que yo buscaba no se encontraba en los vaivenes del día a día, en las opiniones superficiales e interesadas. Debía ser más profunda, más macerada, más cercana a las complejidades de la existencia", explicó ante una atenta cantera de Nagüeles

Fue precisamente esa búsqueda la que lo empujó hacia la creación artística: "La lectura del libro, la contemplación de un cuadro, la profundidad abstracta de la música, el impacto de la representación teatral o cinematográfica... Ahí fue donde he ido encontrando las respuestas que me acercan a mi libertad personal".

A partir de ese momento del discurso, Banderas advirtió sobre las presiones de la sociedad contemporánea: "Para usar la libertad hay que ser muy valiente, porque los estímulos externos provenientes de quien necesita de tus energías, de tu asentimiento, de tu complicidad o directamente de tu voto, son muy poderosos y conducen al borreguismo, a la actitud gregaria de adocenarse".

En este sentido, definió "el peligro de la libertad individual" como "la agresión que se ha de sufrir al tener la capacidad para hacer frente a los que no les conviene tu opinión libre o tu resistencia a ser manipulado".

Dirigiéndose de forma explícita a la juventud, el malagueño les lanzó un claro mensaje: "No se queden en la superficie que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Búsquense en el arte y la cultura de peso. Cuestionen la información oyendo a todas las partes en los conflictos, y vivan sin miedo a opinar y con alegría".

Como colofón a sus palabras, Antonio Banderas quiso enviar un caluroso abrazo al otro lado del Estrecho dedicando íntegramente su reconocimiento a la población ceutí: "Hoy quiero dedicar este reconocimiento a los ciudadanos de Ceuta. Tierra multicultural, tierra multirreligiosa, para que les permitan volver a su esencia: básicamente, la esencia de una ciudad en paz".