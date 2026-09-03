Marbella hace historia: los Premios Juventud toman Starlite con 250 artistas, de Quevedo a Camilo o Ana Mena

Un montaje con algunos de los artistas invitados y Starlite. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA Los Premios Juventud celebran su primera edición europea en Marbella, saliendo por primera vez del continente americano en 23 años. La gala reúne a más de 250 artistas invitados y 200 nominados, incluyendo a Camilo, Quevedo, Ana Mena, Marc Anthony y Rosalía. El evento se retransmitirá a 125 países y podrá alcanzar una audiencia potencial de hasta mil millones de espectadores. RTVE se suma a la retransmisión con Jesús Vázquez como presentador, acompañado por Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

Los Premios Juventud, la gran gala de la música y el entretenimiento latino que produce Televisa Univision, salen por primera vez del continente americano en sus 23 años de historia y eligen Marbella para su primera edición europea.

La ceremonia se celebra este jueves 3 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, en la Cantera de Nagüeles, sede del festival boutique de más relevancia de España: Starlite Occident.

El cartel reúne a más de 250 artistas invitados y a más de 200 nominados, según las previsiones de la organización, en una nómina que mezcla a estrellas españolas y latinoamericanas.

Entre los nombres confirmados para actuar figuran Camilo, Quevedo, Manuel Carrasco, Marc Anthony, Ana Mena, Wisin, Christian Nodal, Farruko, Morat y La Oreja de Van Gogh.

La lista de actuaciones se completa con Yandel, Mau y Ricky, Elvis Crespo, Juan Magán, Greeicy, Rous, Eladio Carrión, Elena Rose, Ángela Aguilar, Natanael Cano, Silvestre Dangond, Camila Fernández, Aria Vega, Alleh, DND | Do Not Disturb, Santos Bravos, Kenia Os, Xavi, Kapo, Fariana, Jey One y Kiko El Crazy, entre otras incorporaciones.

Entre los artistas españoles nominados este año aparecen Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Amaia, Lola Índigo, Bad Gyal, Rels B, La Oreja de Van Gogh y el propio Manuel Carrasco.

La gala se extenderá durante aproximadamente tres horas y contará con una veintena de actuaciones, entre las que se encuentran los artistas españoles Manuel Carrasco, Quevedo y Ana Mena, el colombiano Camilo o el puertorriqueño Wisin.

La cita alcanza una dimensión inédita en su retransmisión. Televisa Univision llevará las imágenes de Marbella y la Costa del Sol a las audiencias de América.

La gala se podrá ver en 125 países y contará con una audiencia potencial próxima a los mil millones de espectadores, según señalaba este miércoles durante la presentación del evento en un exclusivo club de playa de Marbella Jesús Vázquez.

RTVE se incorpora este año a través de una alianza con la productora y con Starlite para acercar el evento al público español, con Jesús Vázquez sumándose a la conducción del show como presentador.

Lo acompañarán la actriz mexicana Alejandra Espinoza y la modelo dominicana Clarissa Molina, por lo que habrá unión sin fronteras incluso en la presentación.

La ceremonia funciona como pistoletazo de salida de PJ Fest, una nueva experiencia cultural y musical concebida para las nuevas generaciones que prolongará la celebración durante las dos jornadas siguientes.

El 4 de septiembre, Manuel Carrasco protagonizará un espectáculo propio producido por Televisa Univision en el mismo escenario. No solo se grabará, sino que puede acudir público, como en un concierto más (entradas a la venta) y el 5 Wisin y Melendi harán las delicias del público en Starlite con otro espectáculo de Televisa Univisión.

No es la primera vez que Marbella acoge una entrega de premios internacional. El mismo auditorio recibió en 2015 los Premios Platino del cine iberoamericano. La temporada regular de Starlite Occident, dirigido por Sandra García-Sanjuán, se cerró el pasado 29 de agosto con un concierto de Love of Lesbian.

Se puede acudir a la gala de este jueves, pero quedan muy pocas entradas y no precisamente para todos los bolsillos. La más económica, 119 euros.