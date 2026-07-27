Gran exposición sobre el arte y la música en Málaga: hay cuadros de Picasso, Ribera o Murillo

Varias de las obras de la exposición en la Fundación Unicaja. Fundación Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Unicaja inaugura en Málaga una gran exposición sobre la unión entre música y arte, con más de 100 obras desde la Edad Media hasta el siglo XX. La muestra incluye cuadros y piezas de artistas como Picasso, Murillo, Ribera, Alonso Cano, Juan de Roelas y Julio Romero de Torres. Puede visitarse hasta el 2 de noviembre, con entrada solidaria de 3 euros destinada a causas benéficas locales y visitas guiadas gratuitas para grupos. Destacan obras como 'La Virgen de la Faja' de Murillo, 'Guéridon devant la fenêtre' de Picasso y varias piezas centradas en la iconografía musical y escenas populares.

La música acompaña nuestras vidas desde los inicios de la Humanidad. Se ha reflejado en numerosas ocasiones en todo tipo de expresiones artísticas y, especialmente, en la pintura.

Fundación Unicaja ha inaugurado en su centro cultural una gran exposición con pinturas, esculturas o fotografías que muestran esa unión entre música y arte.

Se llama Y sonó la música. Iconografía musical en el arte y va desde la Edad Media hasta el siglo XX.

Los visitantes podrán ver más de un centenar de cuadros y otras obras artísticas de Picasso, Murillo, José de Ribera, Alonso Cano, Juan de Roelas, Juan de Valdés Leal, Ramón Bayeu, Enrique Simonet, Julio Romero de Torres, Joaquín Peinado, José Moreno Villa o Rafael Alberti.

Ha sido presentada este lunes por el director de Actividades Culturales de Fundación Unicaja, José María Luna, y el comisario de la exposición, José Luis Romero.

José María Luna y José Luis Romero. Fundación Unicaja

Fecha, horario y precio

Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja en la plaza del Obispo.

El horario es de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. A partir del 1 de septiembre, el horario de tarde será de 16:00 a 19:00 horas. Los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

La entrada al centro es un donativo solidario de 3 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la Casa del Sagrado Corazón ‘Cotolengo’ de Málaga y a la Asociación por la Igualdad de los niños gitanos ‘Chavorrillos’.

Se ofrecen visitas guiadas gratuitas para grupos de máximo 20 personas. Además, se ofrecerán dos pases en inglés los viernes a las 18:00 horas y los sábados a las 12:30 horas. Las visitas se pueden reservar en mediacionculturalmalaga@fundacionunicaja.com o en el teléfono 952 62 48 62.

¿Qué ofrece esta exposición?

Hay varias secciones:

El silencio está dedicada a bodegones, naturalezas muertas y escenas costumbristas, obras de artistas como Pedro Camprobín, Cornelius Norbertus Gysbrecht, Enrique Simonet, José Moreno Villa y Rafael Alberti dialogan con partituras históricas que permiten descubrir la evolución de la escritura musical entre los siglos XVI y XIX.

Los escenarios de la música acerca al visitante a algunos de los espacios donde la música fue interpretada durante la Edad Moderna y los inicios de la contemporaneidad. Entre las piezas más singulares destacan una reproducción fotográfica a escala del histórico telón del Teatro Cervantes de Málaga pintado por Bernardo Ferrándiz en 1870, junto a pinturas y esculturas que evocan celebraciones populares, cafés cantantes, romerías y fiestas tradicionales.

Músicos junto a varias de las obras expuestas. Fundación Unicaja

Los protagonistas de la música se divide en diferentes ejes temáticos: la música como lenguaje simbólico a través de figuras como Apolo, Marsias u Orfeo representadas en obras de Giovanni Battista Langetti, Miguel March, Bernardo Ferrándiz y José Denis Belgrano; la mujer como intérprete y protagonista de la experiencia musical según autores como Julio Romero de Torres, José García Ramos y Francisco Domingo Marqués; los músicos, donde conviven imágenes del rey David tocando el arpa, representaciones del músico ciego y diversas obras de Pablo Picasso junto a una zanfonía o viola de rueda.

La exposición reserva también un espacio a la música de verdiales, representada principalmente a través de barros malagueños pertenecientes a la colección de Fundación Unicaja, además de fotografías e instrumentos tradicionales.

‘El Juicio final y la Gloria’, protagonizado por obras de José de Ribera, Alonso Cano, Juan de Roelas, Pedro Camprobín, Pieter de Jode, Andrés Pérez y Antonio Susillo, así como con un homenaje a Santa Cecilia, patrona del canto sacro y una visita a las escenas musicales representadas en el zócalo de azulejos del jardín del Centro Cultural Fundación Unicaja.

Las principales obras

En la muestra destacan obras como ‘Las tentaciones de San Jerónimo’ de Juan de Valdés Leal; ‘San Jerónimo penitente en el desierto’ de Alonso Cano y ‘San Jerónimo penitente’ de José de Ribera; ‘La danza de Salomé ante Herodes’ de Juan de Valdés Leal; ‘Personajes de comedia. Alegoría de la música’ de José Denis Belgrano, una monumental composición de cuatro metros de longitud perteneciente a la colección de Fundación Unicaja; ‘La copla’ de Julio Romero de Torres; ‘Guéridon devant la fenêtre’, de Pablo Picasso, y ‘La Asunción de la Virgen’ de Guido Reni.

Desde la Fundación Unicaja mencionan especialmente ‘La Virgen de la Faja’ de Murillo, que regresa a España tras su paso por galerías y colecciones privadas de París, Alemania, Londres, Japón o Suiza.