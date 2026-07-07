Así será el recinto de Comic Con Málaga 2026: gran carpa exterior, nuevos auditorios y más zonas de descanso

Las claves

Las claves Generado con IA Comic Con Málaga 2026 amplía su recinto a 90.000 m², con nuevas zonas como una gran carpa exterior climatizada para expositores y tiendas. Los asistentes podrán planificar su visita con una nueva app y portal, gestionando reservas, firmas y su agenda antes del evento. La zona Artist Alley aumenta a 90 puestos y Meet The Artist contará con 20 carpas, facilitando más espacio para autores y sesiones de firmas. Karl Urban y Disney estarán presentes en la convención, junto a otros invitados destacados y artistas como Helen Chen y Jon Romita Jr.

La organización de San Diego Comic-Con Málaga 2026 continúa desvelando novedades para su segunda edición este 2026, del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). En una rueda de prensa celebrada en Madrid y presentada por el director general del evento, Fernando Piquer, y la creadora de contenido Cristinini, se han dado a conocer las principales mejoras que incorporará la convención, con un recinto ampliado que buscará reducir las colas para acceder a las diferentes actividades.

Entre las novedades, 20 euros de regalo por entrada para los fans que ya tienen su ticket, que podrán canjear en los diferentes espacios del festival (foodtrucks, fotos y firmas con famosos, etc), sumado a la creación de un nuevo portal y una aplicación oficial que permitirá a los asistentes llegar al evento con toda la planificación realizada de antemano para reservas de foros y sesiones de firmas.

A través de esta plataforma, los visitantes podrán gestionar su perfil, consultar la programación, organizar su agenda y acceder a toda la información práctica relacionada con la convención. La aplicación también permitirá identificarse mediante un código digital y ofrecerá una experiencia más ágil que la del año pasado.

“Este año estamos haciendo todo para intentar que la experiencia del fan sea lo mejor posible”, ha explicado Piquer, y ha subrayado que el objetivo es que los asistentes lleguen “con todo preparado y organizado”, evitando tener que gestionar su visita el mismo día del evento y pudiendo dedicar el tiempo únicamente a disfrutar de la convención.

La edición de 2026 crecerá considerablemente en superficie, con 90.000 metros cuadrados. Destaca la creación de un nuevo auditorio con capacidad para unas 400 personas, construido específicamente para albergar entrevistas, encuentros y actividades de formato más íntimo que complementarán el gran escenario principal (Hall M).

La convención también incorporará una gran carpa cubierta y climatizada que albergará el Exhibitor Hall Garden en los exteriores de Fycma, un nuevo espacio de más de 8.000 metros cuadrados destinado a expositores, tiendas especializadas, coleccionismo y otras actividades. Se sumará al Exhibitor Hall en el interior del palacio de ferias, ya presente en la edición anterior.

Dentro de ambos espacios expositivos se concentrarán también las zonas de Sit&Play para disfrutar, entre otras cosas, de novedades de juegos de mesa antes de su salida oficial al mercado.

Otro de los cambios más importantes llegará en la zona Artist Alley, que pasará a tener 90 puestos, y Meet The Artist, que el año pasado contaba con cuatro carpas y en esta edición pasará a tener veinte, multiplicando el espacio disponible para autores y sesiones de firmas.

Entre las nuevas incorporaciones al cartel se encuentra el actor Karl Urban, protagonista de The Boys y conocido por sus papeles en El Señor de los Anillos o en Star Trek, que acudirá al festival malagueño el 1 y el 2 de octubre. Además, Piquer ha anunciado que Disney estará presente en la convención con todas sus franquicias. "Espero poder anunciar más cosas con ellos en las próximas semanas", ha apuntado.

También se han confirmado otros nombres como el moderador y entrevistador Ali Plumb, periodista de la BBC considerado uno de los referentes internacionales en entrevistas relacionadas con el cine y la cultura pop.

La artista Helen Chen, reconocida por su trabajo en K-Pop Hunters, firma el primer cartel oficial de San Diego Comic-Con Málaga 2026, donde la ciudad tiene gran protagonismo, y se ha confirmado que el segundo cartel será creado por el legendario dibujante estadounidense Jon Romita Jr., uno de los grandes nombres del cómic contemporáneo.

Otro de los regalos para los fans que ya ha comprado su entrada será un poster exclusivo diseñado por el artista Jorge Jiménez, que también estará presente en la convención durante los cuatro días del evento. Esta lámina se podrá recoger en el propio festival.