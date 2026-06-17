El Museo Ruso de Málaga estrena la nueva mirada de Valery Katsuba

Las claves

Las claves Generado con IA El Museo Ruso de Málaga inaugura una exposición del fotógrafo bielorruso Valery Katsuba, con imágenes tomadas entre 2000 y 2026. La muestra, comisariada por Sebastià Mascaró y el propio Katsuba, explora las pasiones humanas y las vivencias geográficas a través de una cartografía de la sensibilidad. Destaca una sección dedicada a la capital caribeña en 2023, con imágenes de bailarines y atletas en escenarios de arquitectura colonial. La exposición incluye un análisis visual de obreros y gimnastas, así como retratos íntimos de amistades y entornos cercanos del artista.

La Colección del Museo Ruso de Málaga ha inaugurado este miércoles una propuesta que indaga en las pasiones humanas. Es el proyecto del fotógrafo bielorruso Valery Katsuba, afincado en la capital de España, a través del cual se exhiben imágenes capturadas entre los años 2000 y 2026.

Sebastià Mascaró comparte el comisariado junto al propio autor de las instantáneas. La selección artística funciona como una cartografía de la sensibilidad. En ella, las vivencias geográficas conviven de forma estrecha con los afectos y la exigencia corporal.

Una sección destaca por retratar la capital caribeña en 2023. Es la primera exhibición en territorio español de esta serie, tras debutar en la Bienal de La Habana. La arquitectura colonial cobija a bailarines y atletas bajo una luminosa atmósfera tropical.

Una de la composiciones expuestas en el Museo Ruso de Málaga.

El recorrido estrena mundialmente un análisis visual centrado en obreros y gimnastas. Katsuba equipara las exigencias cotidianas de hombres y mujeres de entornos diversos. Sus anatomías reflejan un balance constante entre cansancio, suspensión, equilibrio y gracia.

La faceta íntima del creador aflora al captar rostros de sus amistades y entornos queridos. La cronología emula las estaciones del año, desde la primavera hasta el invierno del recuerdo. Incluso el fotógrafo interviene en ciertas composiciones afectivas.

Nacido en 1965, este antiguo marinero cambió la meteorología por las cámaras fotográficas. Sus creaciones integran los fondos artísticos del Centro Pompidou parisino o el museo de Shanghái.