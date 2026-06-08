Bruno, Brunito y Fabiola, la familia que vive dentro del Circo del Sol: "Mi hijo es más feliz todavía que yo"

KURIOS está de gira por España en 2026, ofreciendo un espectáculo teatral y circense sin texto, donde la música y el arte unen a personas de todo el mundo.

Fabiola, esposa de Bruno, trabaja en la cocina del circo y ayuda en tareas administrativas, aprovechando su experiencia y dominio del español.

La familia vive una vida nómada y multicultural, con su hijo creciendo entre artistas y gente de más de treinta nacionalidades bajo la Gran Carpa.

Bruno Esteban Pitarch, músico valenciano, recorre el mundo con su familia como parte del espectáculo KURIOS del Cirque du Soleil.

Cuando cae la noche y se encienden las luces de la Gran Carpa de cualquiera de las producciones del Cirque du Soleil, el público disfruta y aplaude un brillante y espectacular espectáculo.

Se quedan en los colores, el vestuario, la música y las piruetas, pero en gran parte no son conscientes de que esa carpa es la vida de centenares de personas en su día a día.

Entre bambalinas hay una ciudad que no tiene calles ni fronteras exactas, pues conviven más de una treintena de nacionalidades en ella.

Una ciudad formada por familias que recorren el mundo juntas, niños que crecen entre acentos de cinco continentes y artistas que hoy desayunan en Málaga y dentro de unos meses lo harán, probablemente, en otra punta del planeta.

KURIOS, la producción de Cirque du Soleil que desembarca esta semana en la capital, es mucho más que un show: es una comunidad ambulante y multicultural.

Bruno Esteban en un momento de su actuación en el Circo del Sol. Mathew Tsang

Entre sus habitantes está el valenciano Bruno Esteban Pitarch, guitarrista y bajista del espectáculo. Recorre el mundo acompañado de su mujer, Fabiola, y de su hijo, que prácticamente ha crecido bajo las carpas de Cirque du Soleil. "Lo raro es quien no viaja con su familia, aunque parezca raro", explica.

Para Bruno, formar parte de esa ciudad ambulante es un sueño dentro de otro sueño. Entró en Cirque du Soleil cuando nos recuperamos de la pandemia y la compañía reactivó sus giras y lo llamó para tocar en KURIOS-Gabinete de curiosidades.

Cuatro años después mira atrás y alucina el gran camino que ha recorrido, pues nunca había formado parte del Cirque du Soleil.

Este año juega en casa, pues KURIOS está recorriendo España este 2026. "Un sueño es entrar en esta compañía y otro sueño es encima poder estar un año entero en España de gira", resume.

La Gran Carpa permanecerá cinco semanas en el Recinto Ferial Cortijo de Torres, del 4 de junio al 5 de julio. Se trata de una espectacular estructura de 52 metros de diámetro y 25 de alto que necesitó a más de cien personas para levantarse y en la que todo funciona casi como un reloj suizo.

La aventura familiar le dio vértigo al principio, pero el tiempo le ha demostrado lo contrario. Su hijo tenía 6 años cuando arrancó la gira y ahora tiene 10.

Bruno asegura que al niño "le va mejor que a mí, es muy feliz". Lo define como un crío extrovertido y sin miedos que se mueve con naturalidad entre culturas todo gracias a formar parte de la compañía, que le facilita esa forma de vida.

Hay ciertos puestos, más allá de los músicos o los propios artistas, como los de la cocina, limpieza, lavandería... que normalmente son asignados a personal local de cada sitio que visiten.

Los músicos de Kurios, entre ellos Bruno.

Sin embargo, la compañía ofrece siempre primero estos puestos a familiares de personas que giran con el Cirque du Soleil. Ese es el caso de Fabiola, su esposa. Su familia regentó un restaurante en México, de donde es originaria, por lo que al entrar a la compañía eligió la cocina.

En España, por hablar perfectamente español, ayuda también a la oficina a contactar con proveedores y a gestionar citas médicas de compañeros que no dominan el idioma.

La cocina del tour es, según Bruno, espectacular, con cinco cocineros que rotan el menú por países para que nadie eche tanto de menos su casa, con tortilla de patata y paella, cosa que le hace feliz, pero también platos asiáticos, rusos o italianos otros días.

La música vive en Bruno desde niño. Su aventura musical empezó con la curiosidad que le levantaba la guitarra que tenía su tío.

"Empezó como un juego, pero decidí muy pronto que me iba a dedicar a la música porque no tenía otra cosa que me llamara la atención. Fui creciendo y me di cuenta de que no me gustaba otra cosa", recuerda.

De pequeño el instrumento fue un juego que lo mantenía en casa mientras sus amigos lo reclamaban para jugar al fútbol. Su madre lo reñía para que parara y se fuera a cenar y a ducharse. Sin embargo, siempre hacía oídos sordos y seguía con las seis cuerdas entre las manos. "Era mi pasión", expone.

Un momento del espectáculo Kurios del Circo del Sol. Xurde Margaride

Por todo ello, tuvo que enfrentarse a ese momento en el que un hijo anuncia que quiere dedicarse a la música, con esa dificultad con la que en casa cuesta encajarlo.

"Siempre se suele decir que estudies algo 'serio' y lo puedo llegar a entender ahora que soy padre", explica. Pero los años han pasado y sus padres, en el fondo, se vuelven locos de contento con la felicidad de Bruno bajo los focos de la Gran Carpa.

Bruno nació en Alcora y vive en Vilafamés, un pueblecito en la provincia de Castellón, así que la familia se desplazará a Barcelona para asistir a una función en cuanto lleguen en septiembre.

Su padre preside la asociación de jubilados del pueblo y ha organizado un gran viaje con vecinos con tanta ilusión que ya ha logrado llenar tres autobuses para ver el espectáculo donde trabaja su niño.

"Me hace muchísima ilusión, en especial que venga la Asociación de Jubilados, va a ser precioso", confiesa, conmovido ante la idea de reencontrarse entre el público con vecinos a los que hace años que no ve. "Van a estar entre estas butacas y va a ser genial", relata.

El salto a Cirque du Soleil fue un cambio radical respecto a lo que había hecho antes. Antes de la carpa, Bruno había grabado en estudio y girado con artistas como Mónica Naranjo, Mocedades o Armando Manzanero.

En KURIOS ha tenido que aprender a observar la música desde otro punto de vista diferente. Ya no solo consiste en tocar sin equivocarte una canción de principio a fin. "La escena está viva y te tienes que adaptar a lo que pase", cuenta.

El espectacular momento de la coreografía de las contorsionistas. Mathew Tsang

Los acróbatas hacen "cosas de otro planeta", y cualquier imprevisto obliga a la banda a reaccionar siguiendo las indicaciones del director musical. "A veces quieren repetir una pirueta y yo tengo que readaptar la música al momento", explica.

Esa minuciosa adaptación tuvo un precio físico para él cuando empezó en la compañía. Durante las dos horas de función no puede desconectar apenas, salvo en el número del clown, que no lleva música. "Terminaba los shows cansadísimo al principio, como si hubiera corrido un maratón", admite.

Pero, al final, la convivencia con los acróbatas, que son deportistas de alto nivel, terminó contagiándole su disciplina, hasta el punto de entrenar con ellos. "Es muy guay porque uno me aconsejaba sobre entrenamiento físico y yo le di clases de guitarra", relata. Se retroalimentan, y ese es el secreto que les permite cultivar un equipo tan rico y variado.

Esa mezcla de orígenes es para Bruno una escuela diaria. Procura no cerrarse solo a la comunidad hispanohablante, con la que se lleva genial y hay mucho feeling, y relacionarse con todos, convencido de que aprender de cada cultura le sumará algo el día que regrese a casa.

"Me llevaré una mochila tremenda de experiencias", dice. Cuando llegó no hablaba nada de inglés y la compañía le puso un traductor. Hoy se maneja mucho mejor.

Un momento del espectáculo de Kurios del Circo del Sol en Málaga. Xurde Margaride

Además, él cuenta con la carta de la música como idioma que llega a todos. "A lo mejor no me entiendo con otra persona por el idioma, y a través de la música sí", reflexiona. En la banda conviven músicos llegados de todas partes del mundo, como Filadelfia, Francia, Los Ángeles o Chicago, entre otras.

No es el único español del show, el actor principal del montaje, David, es de Alicante, junto a una comunidad latina amplia entre artistas y técnicos que son hispanohablantes. "El arte no tiene fronteras", asevera.

Aunque asume que hay un pensamiento generalizado de que parece que los artistas y músicos vivan toda su vida en el día a día de la carpa, el calendario deja más respiro del que muchos imaginan. Efectivamente giran todo el año, pero tienen un mes de vacaciones y semanas de margen cada vez que se desmonta y monta entre una ciudad y otra. Tardan ocho días para montar y tres para desmontar.

Girar por España este año le permite pisar su tierra a menudo. Cuando termine en Málaga, Bruno volverá una semana a su pueblo antes de la siguiente parada, en Alicante.

"Cada poco acabamos yendo para allá", dice, a lo que añade, divertido, que muchos vecinos creían que tenerle en KURIOS iba a hacer que desapareciera del pueblo todo el año. "Se sorprenden cuando me ven con tanta frecuencia, porque siempre que puedo voy para allá", sostiene.

Como cierre queda la pregunta de cómo Bruno invita a la gente a ver KURIOS. Para definir el espectáculo utiliza solo una palabra: "es poesía", afirma. El montaje es muy teatral y a la vez circense, y no tiene texto, lo que permite guiar al espectador sin palabras. Todo se cuenta con maquillaje, luces y música, y queda abierto a la interpretación.

Pese a ello, hay una historia de fondo, la de un científico que intenta conectar con otro mundo y no lo consigue como espera... hasta que termina ocurriendo. El mensaje es que todo es posible y que las cosas que deseamos pueden llegar de una forma distinta a la esperada.

Inspirado en el steampunk londinense, con sus máquinas, sus herrajes y sus tonos ocres, KURIOS llegará a Málaga con una compañía que cuando se descubre a fondo, facilita comprender cómo ya tienen 40 años de historia y han atraído a más de 50 millones de espectadores: con trabajo, esfuerzo y mucha alma.

Están en gira continua, tras su paso por Málaga irán a Alicante en julio, a Barcelona en septiembre y a Madrid en octubre. Una vida nómada de artistas que, además, les encanta.