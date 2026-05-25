La actriz María Galiana llega al Teatro del Soho de Málaga con la obra 'Yo solo quiero irme a Francia'

Las claves

Las claves Generado con IA María Galiana protagoniza la obra 'Yo solo quiero irme a Francia' en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. La función, escrita y dirigida por Elisabeth Larena, estará en cartel los días 12, 13 y 14 de junio. El reparto incluye a Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Anna Mayo, bajo la dirección de Larena en su debut teatral. La obra explora las herencias emocionales familiares y secretos del pasado remontándose a la Guerra Civil y la juventud de una de las protagonistas.

La actriz María Galiana se subirá por primera vez al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga para protagonizar la función Yo solo quiero irme a Francia, una obra escrita y dirigida por Elisabeth Larena en su debut teatral.

La obra estará en el teatro tres días. A las dos funciones programadas para el 12 y 13 de junio, se suma una función matinal el domingo 14 de junio a las 12.00 horas, según han informado en un comunicado.

La gran actriz María Galiana, distinguida recientemente con el Premio Talía de Honor, ha recibido a lo largo de su carrera reconocimientos tan relevantes como el premio Goya, el premio de la Unión de Actores, la Espiga de Oro en la Seminci, un premio Ondas y ha sido galardonada en dos ocasiones con la Medalla del Mérito a las Bellas Artes.

Galiana se pone por primera vez a las órdenes de la actriz y directora Elisabeth Larena, en una propuesta escénica que cuenta con un gran reparto formado por Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Anna Mayo.

Su directora explica sobre el proceso de creación de la obra que “durante todo el viaje que fue escribir me acompañaron, no solo el proceso de documentación para escribir a Pilar, nuestra protagonista, sino también mis propias memorias, que no fueron vividas por mí, pero sí por mi abuela.

En este sentido, añade que la frase de su abuela de “Yo, oír, ver y callar” que en numerosas ocasiones dijo a "a mi madre, a mis hermanas y a mí es algo que, aunque sienta que no me pertenece directamente, sigue vivo a través de mí. Herencias similares acompañan a los cuatro personajes de esta obra”.

Las entradas están a la venta desde 25 euros en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

Sinopsis

¿Cuánto pesan las herencias emocionales, esas que nadie reclama, pero adolecen a generaciones? Inés asiste al velatorio de Pilar, quien decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta.

Juntas descubrirán un pasado que no conocían, abriendo viejas heridas familiares que se remontan hasta la niñez de la propia Pilar durante los últimos meses de la Guerra Civil y su juventud en la Selección Femenina.