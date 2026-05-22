El Museo Carmen Thyssen de Málaga expone diez obras de los Ribalta, maestros del barroco valenciano del siglo XVII

Las claves

Las claves Generado con IA El Museo Carmen Thyssen Málaga acoge una exposición de diez obras del taller familiar de los Ribalta, maestros del barroco valenciano del siglo XVII. La muestra destaca piezas como "San Bruno" y "Magdalena después de la comunión" de Francisco Ribalta, así como "Preparativos para la Crucifixión" de su hijo Juan. Juan Ribalta, influido por Pedro Orrente y la tradición veneciana, desarrolló un estilo propio y estuvo vinculado a círculos poéticos y humanistas. La exposición, abierta hasta el 4 de octubre, ha sido posible gracias a la colaboración con el Museo de Bellas Artes de Valencia y el patrocinio del Ayuntamiento de Estepona.

El Museo Carmen Thyssen Málaga estrena nueva exposición temporal en su emblemática Sala Noble del Palacio de Villalón. Bajo el título Los Ribalta y el barroco naturalista, la muestra reúne diez obras del taller familiar encabezado por Francisco Ribalta —considerado el precursor del barroco en Valencia— y de su hijo Juan, que trabajó junto a su padre hasta que ambos fallecieron en el mismo año, 1628. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 4 de octubre.

La inauguración contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la directora artística del museo, Lourdes Moreno, y el comisario de la exposición, Pablo González Tornel, también director del Museo de Bellas Artes de Valencia, institución que ha cedido todas las piezas expuestas.

Entre las joyas que atesora la muestra destaca el San Bruno pintado por Francisco Ribalta para el retablo de la cartuja de Porta Coeli entre 1625 y 1627, así como su Magdalena después de la comunión, fechada hacia 1620-1625.

Dos ejemplos que ilustran cómo este pintor nacido en Solsona, formado en Barcelona y pasado por Madrid y El Escorial, se convirtió en el gran renovador de la pintura religiosa valenciana al filo del siglo XVII.

Presidiendo la sala se encuentra además el monumental lienzo de los Preparativos para la Crucifixión (1615), pintado por su hijo Juan con apenas veinte años para el monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia.

Juan Ribalta desarrolló un estilo propio que fue distanciándose poco a poco del de su padre. Más influido por el pintor murciano Pedro Orrente y por la tradición veneciana, apostó por figuras más monumentales, una paleta más rica y un tratamiento singular de la luz.

Fue además un pintor de perfil intelectual, vinculado a círculos poéticos y humanistas de su tiempo, lo que da aún más relieve a una carrera truncada con apenas treinta años.

La exposición continúa la línea que el Carmen Thyssen viene trabajando desde 2023 en torno a la imagen de la santidad en el Siglo de Oro español, tras las muestras Fieramente humanos. Retratos de santidad barroca y Zurbarán. Santas. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Estepona.