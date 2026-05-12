La malagueña Diana Navarro cantará ante el Papa León XIV en su visita a España: "Me siento muy honrada"

Las claves

Las claves Generado con IA Diana Navarro cantará ante el Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu durante su visita a España el 8 de junio. El evento contará con la participación de otros artistas como David Bustamante, Daniel Diges y Luis Alfredo, además de la Orquesta Sinfónica Cruz Diez y la banda Pop Salesianos. Un gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, compuesto por 1.000 cantantes, 70 músicos y 100 bailarines, acompañará la cita bajo la dirección del sacerdote Toño Casado. Se interpretará la canción “Alza la mirada”, creada especialmente para la ocasión, junto a un repertorio que incluye piezas clásicas y contemporáneas.

La cantante malagueña Diana Navarro será una de las voces protagonistas en el encuentro que la Iglesia de Madrid celebrará con el Papa León XIV el próximo lunes 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu, un evento que reunirá a miles de fieles y a numerosos artistas en el marco de su visita a España, prevista del 6 al 12 de junio.

La artista compartirá escenario con otros intérpretes como David Bustamante, Daniel Diges o Luis Alfredo, en una cita musical y religiosa que contará además con la participación de la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y un amplio dispositivo artístico con coreografía incluida.

Uno de los elementos más destacados del acto será la formación de un gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, integrado por 1.000 cantantes —entre ellos 300 niños—, junto a 70 músicos y 100 bailarines, bajo la dirección del sacerdote Toño Casado.

En declaraciones a Europa Press, la artista ha destacado el carácter especial del evento y la dimensión del coro que la acompañará, "que llegue al corazón de todo el mundo, yo creo que va a ser muy bonito para todos los cristianos, y yo creo que el Papa va a decir, en España hay una diferencia”, ha apuntado.

Navarro ha subrayado además el significado personal que tiene para ella participar en este acto. "Además, tuve la suerte de conocer al Papa Francisco, y me gustaba mucho su corriente de libertad y de unión de todas las personas, y espero que el Papa León sea igual, y estoy súper feliz, y me siento súper honrada de poder estar ese día".

Durante el evento se interpretará el tema “Alza la mirada”, una obra creada específicamente para la ocasión, que será uno de los momentos centrales de la jornada.

El encuentro comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada del pontífice al estadio y se interpretará un repertorio que combina piezas clásicas y contemporáneas, con composiciones que van desde Beethoven hasta autores actuales vinculados a movimientos musicales religiosos.