Vicente Vallés presenta su nuevo libro en Málaga, un 'thriller' policíaco: “Tiene más actualidad y más acción”

Las claves

Las claves Generado con IA Vicente Vallés presenta en Málaga su nueva novela 'La caza del ejecutor', un thriller policíaco con gran actualidad y acción. La trama gira en torno al asesinato del jefe del servicio de inteligencia ruso y una campaña de limpieza global orquestada desde Moscú, con Europa al borde de la guerra. La novela, aunque comparte personajes con 'Operación Kazán', es más compacta y transcurre en un periodo reciente, incorporando hechos actuales como la guerra de Ucrania. Vallés reflexiona sobre el futuro político de Trump y los desafíos geopolíticos, destacando la incertidumbre en torno a su posible sucesión y la política exterior estadounidense.

Después de Operación Kazán, Vicente Vallés, el maestro de las novelas de espías, volvió hace menos de un año a la literatura con La caza del ejecutor. Invitado a la 55 edición de la Feria del Libro de Málaga, el periodista la ha presentado esta mañana en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga.

Con un lema muy claro, “Nadie escapa del Kremlin”, la novela adentra al lector en el asesinato del máximo responsable del servicio de inteligencia ruso. La CIA, mientras tanto, investiga quién es el asesino; pero pronto se enfrentarán a una campaña de limpieza global orquestada desde Moscú. Una tensión constante en una carrera contrarreloj para detener un plan que pondría a Europa al borde de una guerra con repercusiones catastróficas.

Vicente Vallés ha repasado algunas de sus novelas anteriores, como Trump y la caída del imperio Clinton, donde recordó que el día de los comicios estadounidenses en 2016 se encontraba en Washington y al conocer que la victoria de Clinton se esfumaba, tuvo que rehacer el libro en apenas un mes, o El rastro de los rusos muertos, en la que quería diseccionar la injerencia rusa en las elecciones de 2016: “Cuando Trump tomó posesión y se empezó a investigar esa supuesta injerencia, supe que había una gran historia que contar”, ha admitido.

La caza del ejecutor, aunque pueda parecerlo, no es una continuación de Operación Kazán, pero sí comparte personajes. “Mientras que la anterior recorre un arco temporal inmenso, desde el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial hasta 2025,esta novela es más compacta y trepidante, con más actualidad y más acción”. De hecho, la trama se desencadena apenas unas semanas antes de las últimas elecciones estadounidenses, lo que le ha permitido inyectar episodios de actualidad, como la guerra de Ucrania.

Antes de su primer libro, pensaba que podría seguir un esquema rígido, pero su deformación profesional lo empuja a la rapidez del día a día: “Tu vida profesional acaba invadiendo tu labor de escritor”, ha reconocido.

Además, ha recordado que el verano pasado, en un viaje familiar a Sicilia, se anunció una cumbre entre Putin y Trump en Alaska. Debía entregar el manuscrito el 19 de agosto y llamó a la editorial para avisar de que quería introducir tres o cuatro páginas más sobre esa reunión. El último día estuvo desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde revisándolo: “Cuando lo mandé por correo, no quise volver a saber más nada”, ha bromeado.

El futuro de Trump

“Hoy, el gran interrogante es el vaticinio constitucional sobre Trump”, ha afirmado, y ha recordado que la Constitución establece un límite de dos mandatos, pero si él y su entorno deciden forzar las costuras del sistema, se podría entrar en un terreno desconocido. “Podríamos ver una batalla sucesoria entre JD Vance y Marco Rubio. Este último probablemente es el más listo, pero Vance cuenta con el favor del sector más conservador de los republicanos”.

Asimismo, ha analizado el escenario geopolítico complejo al que se enfrenta Trump en política exterior: “La guerra de Irán me recuerda a la del Golfo, cuando Bush padre tuvo claro que el objetivo era liberar Kuwait y marcharse, sin llegar a Bagdad. En Irán, parece que los objetivos no son tan nítidos y creo que Netanyahu ve en la inestabilidad de Irán una oportunidad para forzar la caída del régimen”.

“El futuro de Trump dependerá de si mantiene el control de la Cámara de Representantes; si no lo logra, le esperan dos años durísimos. Ya vimos a la Corte Suprema fallar en contra de sus aranceles. Por suerte, las columnas del sistema son fuertes, aunque el proceso electoral sea bastante caótico”, ha concluido.