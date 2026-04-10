El espacio Sohrlin de Antonio Banderas y Domingo Merlín tiene fecha de caducidad: "Hay un plan parcial de Urbanismo"

Las claves nuevo Generado con IA El espacio cultural Sohrlin de Antonio Banderas y Domingo Merlín en Málaga tiene carácter temporal debido a un plan urbanístico previsto en la zona. La instalación podrá usarse solo durante los próximos tres o cuatro años, hasta que se desarrolle el nuevo planeamiento urbanístico. Banderas busca alternativas para garantizar la continuidad del proyecto, aspirando a un espacio más flexible que permita acoger diversas disciplinas artísticas. Sohrlin Andalucía combina formación, exhibición y producción escénica, y su escuela técnica ya ha formado a cerca de cincuenta alumnos, algunos ya trabajando profesionalmente.

El actor y director malagueño Antonio Banderas ha reconocido que el espacio cultural Sohrlin, uno de sus proyectos escénicos más ambiciosos en Málaga, de la mano de Domingo Merlín, tiene carácter temporal y que ya estudia alternativas para garantizar su continuidad en el futuro. El artista ha recordado que la instalación se ubica en una parcela con planeamiento urbanístico previsto, por lo que el uso actual tiene fecha limitada.

"Es un espacio efímero, y eso lo sabíamos desde el principio", ha señalado Banderas ante los periodistas esta mañana. Según ha explicado, el recinto podrá utilizarse únicamente durante los años que queden disponibles antes de que se desarrolle el plan urbanístico previsto en la zona. "Ahí hay un plan parcial de urbanismo y lo utilizaremos los tres o cuatro años que queden", ha precisado.

Así, ha explicado el actor, están viendo la forma de concursar por "otro espacio" que les permita seguir con el proyecto que albergue la escuela técnica y que también vaya más allá de lo que es el Soho actual, que es mucho más "a la italiana". "Necesito algo más flexible, una caja negra, que pueda permitirme recibir espectáculos de danza, música...", ha dicho.

El proyecto Sohrlin Andalucía nació con la idea de convertirse en un gran centro dedicado a las artes escénicas, combinando formación, exhibición y producción propia. El complejo se instaló inicialmente en una antigua fábrica metalúrgica que posteriormente funcionó como silo de grano frente a la playa de la Misericordia, en la zona oeste de la ciudad, con unos 6.800 metros cuadrados repartidos en tres plantas.

Desde su concepción, el espacio se pensó como un laboratorio escénico de gran formato. Además de acoger espectáculos, el proyecto puso el foco en la formación de técnicos de escena, un ámbito en el que Banderas ha denunciado en varias ocasiones la falta de profesionales cualificados en España. En ese marco se creó una escuela técnica que ha formado ya a cerca de medio centenar de alumnos. "Algunos ya han entrado en los espectáculos como profesionales, sobre todo de regiduría", ha destacado el actor.