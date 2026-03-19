La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga ya tiene fecha: será en octubre y con un recinto ampliado

El director de la Comic con, Fernando Piquer, en la presentación de la segunda edición de Málaga. Andrea Jiménez Troyano

Las claves nuevo Generado con IA La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Real Cortijo de Torres, con un recinto ampliado. El festival contará con un pabellón temporal de 9.000 m² para duplicar el número de expositores y actividades, y un nuevo espacio independiente para el Artist Alley. Se reforzará el área de videojuegos con la Gaming Plaza y un auditorio para paneles y encuentros con invitados, mejorando la gestión de accesos y servicios. Tras reunir a casi 96.000 asistentes en 2025 y generar un impacto económico de 44,3 millones de euros, la organización busca mejorar la experiencia de los asistentes.

La San Diego Comic-Con Málaga ya tiene fecha para su segunda edición. La extensión europea oficial del histórico festival estadounidense ha elegido el mes de octubre para su gran cita en la Costa del Sol, los días 1, 2, 3 y 4, con un recinto ampliado en el Real Cortijo de Torres.

Todas las novedades se han anunciado en una presentación celebrada en el Auditorio de la Casa del Lector, situado en el complejo cultural de Matadero Madrid.

Tras una primera edición que alcanzó los 95.000 asistentes y un impacto económico de 44 millones de euros, el festival vuelve al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), tal y como ha anunciado Fernando Piquer, director de San Diego Comic-Con Málaga.

Tras los problemas de colas y aforo de la primera edición, este 2026 el festival ampliará de forma significativa su capacidad y contenidos, según ha anunciado Piquer.

Entre las principales novedades, destaca la incorporación de un pabellón temporal de gran formato de unos 9.000 metros cuadrados, que permitirá duplicar el número de expositores y actividades respecto al año anterior, con una distribución pensada para mejorar el flujo de asistentes.

También se reforzará el espacio dedicado al arte, con un nuevo recinto independiente de unos 1.200 metros cuadrados enfocado al Artist Alley, donde habrá mayor presencia de autores, ilustradores y creadores, con el objetivo de dar más visibilidad al talento emergente.

El área de videojuegos contará igualmente con una ubicación propia bajo el nombre de Gaming Plaza, pensada para ofrecer una experiencia más ordenada. A ello se sumará un nuevo auditorio destinado a paneles, presentaciones y encuentros con invitados.

Piquer ha reconocido que uno de los retos será la gestión de accesos y colas, y ha asegurado que se trabajará para mejorar la organización general del recinto. "Se permitirá entrar con botellas de agua, y queremos ampliar la oferta de restauración con propuestas más variadas y precios más ajustados", ha apuntado.

Otra de las novedades será una preventa exclusiva de entradas para los asistentes de la edición de 2025. Piquer no ha detallado fechas: se anunciarán próximamente.

El director también ha querido poner en valor el componente emocional del fenómeno fan. “Cuando eres fan, no estás consumiendo un producto, estás entrando en un mundo”, ha señalado.

A la cita también han acudido Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, e Ignacio Román, director general de Fycma – Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Ambos han recalcado que se trabajará para mejorar los problemas de la pasada edición.

El acto ha estado conducido por el actor de doblaje Claudio Serrano, conocido por ser la voz de Batman en España, junto al creador de contenido y actor de doblaje Hermoti.

La segunda edición llega tras el éxito de la primera convocatoria, que reunió a 95.784 asistentes, según el balance oficial publicado por la organización. Málaga se convirtió así en la primera sede de la Comic-Con fuera de Estados Unidos.

Entre los invitados de aquella edición figuraron estrellas internacionales como Jared Leto, Arnold Schwarzenegger, Gwendoline Christie y Luke Evans.

A pesar de los problemas de gran afluencia y largas colas en determinados momentos del evento, el impacto económico total alcanzó los 44,3 millones de euros, de los cuales 23,1 millones corresponden a impacto directo.