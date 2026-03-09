Miguel Poveda: "Nada es igual para mí desde que hice el disco y el documental de 'Enlorquecido'"

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Poveda presenta en el Festival de Málaga el documental 'Enlorquecido', con el que debuta como director y que supone una profunda transformación personal. El proyecto, centrado en la figura de Federico García Lorca, ha llevado a Poveda a un viaje emocional y artístico, tras dedicar también un disco al poeta granadino. Poveda destaca la influencia de Lorca en su vida y arte, así como el papel fundamental de colaboradores como Juan Echanove y Alberto Conejero en el documental. El artista subraya la importancia de reivindicar figuras culturales como Lorca y busca transmitir un mensaje de amor, educación y cultura a través de su obra.

El Festival de Málaga es mucho más que cine. Si no, que se lo digan a Miguel Poveda (Barcelona, 1973), que ahora aterriza en Málaga con un proyecto que trasciende lo musical y que ha sido una auténtica metamorfosis: el documental Enlorquecido, en el que no solo se transforma, sino que se estrena como director.

Poveda, de padre murciano y madre manchega, ha hecho del flamenco su estandarte, su cimiento innegociable, su capacidad para abrazar la copla y otros géneros.

Con eso y el arte, que escapa por sus venas, ha enloquecido y enriquecido a sus seguidores. Sin ascendencia andaluza directa, ha sido capaz de demostrar que el arte no entiende de nacimiento. Su mirada siempre estuvo en su poeta predilecto: Lorca.

Atiende unos minutos a EL ESPAÑOL de Málaga con una ilusión manifiesta en sus ojos, después del camino que ha recorrido para encontrarse con Lorca en los rincones más íntimos del autor granadino. Nos habla de este viaje y de cómo lo ha transitado:

¿Cuándo se gestó la idea del documental?

Fue sin darme cuenta. Tuvo mucho que ver con el disco, con lo que me ocurrió cuando decidí hacer un disco dedicado a Lorca. Le había cantado muchas veces, pero decidí hacer una sola obra centrada en él porque es mi poeta favorito. La diferencia es que aquí todo lo he querido hacer yo.

Ha sido un reto porque no soy compositor: es más fácil que me componga otra gente. Empecé a sufrir una transformación interna a través de la palabra de Federico, a descubrir aspectos personales que no conocía, a leer su poesía, a ver sus fotografías… Lo empecé a querer, a admirar, a dolerme por su asesinato.

Acudí a muchos lugares: Cuba, Nueva York, Buenos Aires… Lo volví a repetir para el documental. También hay un archivo personal; lo que quiero contar es ese viaje y cómo vuelve a ocurrir algo que me cambia la vida. Nada es igual para mí desde que hice el disco, nada es igual para mí desde que hice el documental.

De la personalidad de Federico, ¿qué rasgos son compatibles con los de un artista como tú?

La necesidad de cambiar el mundo, de transformarlo, de inculcar el amor a las personas, la educación, la cultura, que creo que es lo que nos va a salvar como sociedad, sobre todo en estos tiempos de fealdad, de hostilidad. Quiero ser ese Federico también, pero desde el amor y el sentido común.

Hay una frase que acompaña al título, "Solo el misterio nos hace vivir", ¿cuáles son tus misterios?

Creo que tengo poco misterio. Soy muy transparente en ese sentido. No creo que tenga careta, no tengo disfraz para eso. Tengo mi intimidad y evidentemente se guarda mucho por timidez y porque no me gusta llamar la atención.

La timidez siendo artista es complicado guardarla…

La timidez de lo cotidiano, me refiero. En el escenario no la tengo. Ahí siento que es mi hábitat, que es mi lugar, y ahí saco todo ese fuego que tengo; pero no creo que tenga yo mucho misterio, se me conoce rápido.

Entiendo que la labor de dirigir el documental ha sido ardua a nivel emocional…

Es un trabajo al que no estás acostumbrado, lo que hago al final es cantar, dibujar canciones o temas, expresar a través de las letras del flamenco, del cante, y aquí es mostrar en imágenes una historia. Para eso Manu Vuelvas ha sabido montar, en montaje hay mucho de dirección. Depende de cómo el montador coloque la historia, se recibe de una manera o de otra. Y Alberto Conejero es un dramaturgo maravilloso que ha sabido reflejar esa carta de amor que yo quería hacer.

La figura de Echanove como voz de Lorca ha sido crucial…

¡Bueno, y Echanove! Es un plus de motivación porque sabes que ya eso solamente va a ser emocionante.

¿Es difícil ponerle voz a Lorca?

Lo hizo en su día para una conferencia que se llamaba Una ciudad que canta de noviembre a noviembre y que le encomendó Lluís Pasqual a través de testimonios de Alberti que conocía a Federico, de la hermana de él, que Pascual conoció, y de testimonios de gente que conoció a Lorca en aquellos años. Todo eso se lo volcó Pasqual a Echanove para que dibujara esa voz. Fue un trabajo de aproximación a la realidad sin ninguna referencia, nada más que lo que te cuentan y lo que te dicen.

¿Qué crees que espera Málaga?

Sabiendo que Lorca era amante de Málaga y que tiene tantos elogios a la ciudad, creo que los malagueños estarán orgullosos de que se presente en este Festival. Que alguien reivindique su figura, como yo me sentiría como catalán orgulloso de que alguien de fuera reivindique a Pau Casals o Isaac Albéniz. A nivel nacional, me basta con que vean ese mensaje de amor y les motive para hacer esa búsqueda a través de gente que fue influyente. Esa es la búsqueda que debemos hacer todos.