Rossy de Palma ya tiene su monolito en Málaga: homenaje del Festival de Cine Español en el paseo Antonio Banderas

Rossy de Palma participa en la 29 edición del Festival de Málaga con la película 'Día de caza', estrenada en la Sección Oficial Fuera de Concurso.

La actriz es conocida por su colaboración con Pedro Almodóvar y ha trabajado con importantes directores internacionales.

El Festival de Cine Español de Málaga le ha otorgado el Premio Málaga-SUR en reconocimiento a su carrera nacional e internacional.

Rossy de Palma ha recibido un monolito en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga como homenaje a su trayectoria.

El Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga ha sumado un nuevo monolito a su colección de homenajeados, el de la actriz Rossy de Palma, quien recoge en la gala de este sábado el Premio Málaga-SUR.

La intérprete ha descubierto la placa arropada por el numeroso público que aguardaba su llegada, acompañada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el concejal responsable del Distrito 7-Carretera de Cádiz, Francisco Pomares; y el secretario autonómico de Cultura de las Islas Baleares, Pedro Vidal.

Con este monolito, el festival quiere rendir homenaje "a la impecable" trayectoria de Rossy de Palma como intérprete de cine y televisión, una carrera marcada por su personalidad única y su proyección internacional.

Considerada una de las actrices más icónicas y polifacéticas del panorama audiovisual español, ha desarrollado una filmografía que combina el cine de autor con producciones internacionales.

A lo largo de su carrera ha trabajado bajo la dirección de cineastas de renombre, como Pedro Almodóvar, de quien es una de sus actrices fetiche y parte de las conocidas chicas Almodóvar; así como con realizadores internacionales como Robert Altman, Mike Figgis, Patrice Leconte, Mehdi Charef, Terry Gilliam y Karim Dridi.

Ha sido nominada en dos ocasiones a los Premios Goya por sus trabajos con Almodóvar y entre los reconocimientos internacionales a su trabajo destaca el premio a Mejor Actriz en el Festival de Locarno por su interpretación en Hors Jeu. También protagonizó Madame, escrita y dirigida especialmente para ella por Amanda Sthers, trabajo por el que recibió el premio a Mejor Actuación Internacional en el Gasparilla International Film Festival.

Además, Rossy de Palma está presente en esta 29 edición del Festival de Málaga con la película Día de caza, dirigida por Pedro Aguilera, con estreno nacional en la Sección Oficial Fuera de Concurso; cinta en la que comparte reparto con Carmen Machi, Blanca Portillo y Zoé Arnao.