El Ministerio de Cultura entrega al Museo de Málaga un torso de Venus recuperado del tráfico ilícito

El ministro de Cultura destacó la labor de las fuerzas de seguridad en la recuperación de patrimonio y la importancia de nutrir los museos públicos.

La pieza fue devuelta a España junto a otros 68 bienes culturales tras una investigación policial iniciada en 2023.

La escultura, realizada en la Edad Moderna siguiendo modelos clásicos, fue exportada ilegalmente a Italia y recuperada en la Operación Altarpiece.

El Ministerio de Cultura ha entregado al Museo de Málaga un torso de Venus de mármol recuperado del tráfico ilícito.

El Ministerio de Cultura ha entregado al Museo de Málaga, museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Andalucía, una escultura del torso femenino de Venus que había sido exportada a Italia de manera ilegal.

Se trata de una escultura realizada en mármol, que representa un torso femenino y que puede identificarse con una figura de la diosa Venus. En su pierna izquierda muestra los restos de haber tenido adosada una imagen, posiblemente de un amorcillo muy mutilado.

El excesivo pulido de la superficie revela que, probablemente, se trata de una escultura realizada en la Edad Moderna siguiendo modelos escultóricos clásicos. Este tipo de esculturas solían decorar jardines o palacios de esta época.

La pieza fue recuperada en la Operación Altarpiece, desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Cultura, la Guardia Civil y el Arma deis Carabinieri de Italia. Junto con otros 68 bienes culturales de gran valor, la pieza fue restituida a España de manera efectiva en julio de 2025, tras una investigación policial comenzada en 2023.

Durante la presentación de la obra, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que "el destino de las piezas recuperadas no es otro que las salas de los museos públicos de todo el Estado, en línea con el compromiso del Ministerio de seguir nutriendo las colecciones de nuestros museos, que son patrimonio de todos".

Urtasun ha destacado la labor que hace el ministerio junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el tráfico ilícito. "Quiero aprovechar para agradecerle a la Policía Nacional y a la Guardia Civil su labor y la colaboración que tienen con nosotros", ha dicho.

Así, el ministro ha apuntado que en 2025 se han desarrollado más de 90 operaciones para interceptar tráfico ilícito y recuperar "piezas que pertenecen al ámbito público".

La ubicación final de los bienes recuperados, repartidos a lo largo y ancho de todo el país, se decidió en el último Consejo del Patrimonio Histórico, órgano colegiado en el que participan los responsables en materia de patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y el Estado.

En la visita al Museo de Málaga, que ha puesto en valor porque "es una auténtica maravilla", también ha participado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y el recorrido ha sido guiado por la directora del Museo, María Morente del Monte.