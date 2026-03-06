Así retrata Amparo García el lado más humano del Festival de Málaga en plena calle Larios

Amparo García, nacida en 2000, ha trabajado para medios locales y actualmente es fotógrafa de gira del músico El Kanka.

El objetivo de la muestra es mostrar a los actores fuera del personaje y de las cámaras, revelando su faceta más genuina.

La exposición, titulada 'Fuera de plano', recoge momentos íntimos de actores durante el certamen, como maquillajes, saltos en la cama y celebraciones de premios.

La fotógrafa Amparo García expone en la calle Larios de Málaga una muestra sobre el lado humano del Festival de Cine.

La mirada única y selectiva de la fotógrafa Amparo García se convierte en protagonista de la calle Larios de Málaga hasta el próximo 15 de marzo. La gran vía de la capital de la Costa del Sol sirve de escenario para una muestra en la que la joven jiennense muestra algunos momentos más singulares del Festival de Cine.

La exposición de imágenes, que recorre todo el eje de Larios, ha sido inaugurada este viernes por la propia creadora audiovisual, que ha estado acompañada del alcalde, Francisco de la Torre; de la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, y del director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.

Bajo el título Fuera de plano, García ofrece al espectador la posibilidad de adentrarse en el certamen cinematográfico, que este año alcanza la edición número 29.

Así, se podrá ver a los actores saltando en la cama, maquillarse y vestirse de gala, compartiendo con ellos una mirada cómplice o la euforia de ganar un premio.

El objetivo de estas fotografías es descubrir el lado más humano y genuino del actor, fuera del personaje y de las cámaras. "Yo tuve la oportunidad de vivirlo y durante estos días nuestra calle Larios se viste para vosotros con las imágenes que grabé en mi retina", ha afirmado García.

Nacida en el año 2000, Amparo García empezó su carrera como fotoperiodista colaborando con diversos medios como El Español de Málaga o El Confidencial; más tarde ejerció como responsable de Fotografía y Edición Gráfica en el Ayuntamiento de Málaga, donde ganó el Premio Nacional de Fotografía Política. Actualmente, es responsable de contenidos y fotógrafa de gira del cantautor malagueño El Kanka.