La malagueña María Peláe se lleva la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete Folclórica en el Festival Viña del Mar de Chile

Las claves nuevo Generado con IA María Peláe ha ganado la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete Folclórica en el Festival Viña del Mar de Chile. La malagueña defendió el tema 'Que vengan a por mí', con el que ya participó en el Benidorm Fest. Antoñito Molina ganó la Gaviota de Plata en la Competencia Internacional con 'Me prometo' y obtuvo una nota promedio de 6,5 sobre 7. Ambos artistas andaluces han sido felicitados por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su éxito en el certamen musical latino.

El Festival Viña del Mar es el certamen musical latino más importante del mundo y tiene como objetivo elegir a los mejores artistas de todo el mundo. Una especie de Eurovisión, al estilo latino, que decenas de artistas han utilizado para mejorar su proyección internacional. En esta edición, cuya final se celebró este viernes, Andalucía ha tenido una doble representación: la malagueña María Peláe y el gaditano Antoñito Molina y ambos vuelven a España con una Gaviota de Plata.

María Peláe participaba en la categoría Competencia Folclórica y, aunque se quedó fuera de la final, frente a Campedrinos (Argentina), A Los 4 Vientos (Chile) y Majo Cornejo (México), la malagueña se ha traído a España la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete Folclórica gracias a sus actuaciones defendiendo Que vengan a por mí, ese tema tan sentido con el que ya se presentó al Benidorm Fest para optar a ir a Eurovisión. "¡¡Que nos llevamos la gaviota para España familia!!

Gracias a la vida", ha escrito la malagueña en su último post de Instagram.

Por su parte, el gaditano Antoñito Molina se clasificó para la final en la categoría de Competencia Internacional con su canción Me Prometo y acabó ganando, por lo que se alzó con la Gaviota de Plata como Ganador de la Competencia Internacional. "Conseguimos la Gaviota de Plata familia, se viene a España conmigo, con nosotros, pa' ustedes, esto es una locura... Mil gracias por tanto", ha publicado el artista con una foto inmenso de felicidad.

Con Me prometo consiguió una nota de promedio 6,5 sobre 7, que se impuso al 6,4 y 6 respectivamente de sus competidores. Los ocho miembros del jurado le otorgaron la máxima puntuación en su última actuación. El premio incluye 33.900 dólares (unos 28.700 euros).

Antoñito Molina.

Ambos han recibido la felicitación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha calificado la gesta de ambos artistas como un exitazo. "El talento andaluz vuelve a hacer historia", ha escrito el popular en su perfil de X.

Cada día desde el 22 de febrero, tres artistas han representado a cada país en el escenario viñamarino hasta que cada uno de los seis países asistentes a la gala haya completado dos veces su canción. Tras cada gala, un jurado profesional valora las actuaciones, al mismo tiempo que el público realiza su votación, sumando todo en una puntuación final del 1 al 7. El mejor promedio sumando las dos actuaciones se clasifica para las fases finales.