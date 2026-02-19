IKEA y el Museo Casa Natal Picasso presentan “Regather”: así vivirán los jóvenes en 2040

Las claves nuevo Generado con IA IKEA y el Museo Casa Natal Picasso presentan “Regather”, una propuesta de vivienda sostenible, modular y humana para el año 2040. El proyecto responde a las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda y fomenta la interacción social entre vecinos. “Regather” incluye mobiliario modular inspirado en Picasso, como mesas, sofás y una app para personalizar espacios según los hobbies compartidos. La solución destaca por su viabilidad económica: 2.500 euros para una comunidad de 50 personas, lo que supone 50 euros por vecino.

En un contexto en el que Málaga se sitúa como una de las cinco ciudades más difíciles para comprar una vivienda, según el XLII Informe sobre el mercado de la vivienda y Accesibilidad a la compra de vivienda con hipoteca, este jueves IKEA y el Museo Casa Natal Picasso han unido fuerzas para presentar una solución habitacional para el año 2040 que combina tres ideas clave: sostenible, modular y humana.

Este concurso surge como respuesta a los datos del estudio Jóvenes, vivienda y futuro de IPSOS y Talento para el Futuro, que pone de manifiesto las dificultades de los jóvenes españoles para desarrollar sus proyectos vitales.

Se ha dividido en dos fases: la de noviembre de 2025, cuando lanzaron una convocatoria para jóvenes de entre 18 y 35 años con la intención de que contaran en un vídeo cómo imaginaban el hogar del mañana y la segunda, tres días de Design Thinking con los 5 ganadores de la primera fase y 20 alumnos de la UMA y la EADE que han trabajado para responder a los desafíos demográficos del futuro.

El proyecto ganador, Regather, explicado por uno de los integrantes del equipo, Pablo Crespo, pone el foco en una estadística alarmante: el 37,5% de las personas en Europa no tiene interacciones reales con sus vecinos. Supone, pues, responder también a la necesidad de interacción social con nuestros vecinos.

De hecho, el concepto Regather (reimaginar el espacio para reunir a las personas) consiste en un sistema de mobiliario modular inspirado en el espíritu de Pablo Picasso y con varios componentes: el esquisse, módulos aplicables a interior y exterior; lavoir, mesa de reunión y unidad de almacenamiento; maya, un sofá para la interacción y una app para seleccionar sus hobbies y, en base a ellos, indicarles cómo disponer los muebles para facilitar el encuentro.

El proyecto destaca por su viabilidad económica: con una inversión de 2.500 euros, el coste por vecino sería de 50 euros en una comunidad de 50 personas.

En el acto han participado Laura Durán, directora general de Desarrollo de Negocio y Sostenibilidad de IKEA en España; Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro; David Cadaval, director de Retail e Interiorismo de IKEA en España; Ainhoa Echavarri, directora de IKEA Málaga; Luis Lafuente, director gerente de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, y Mario Virgilio Montañez, jefe de Promoción Cultural del Museo Casa Natal Picasso.

Todos han coincidido en la madurez y la preparación de los jóvenes durante las tres jornadas y en la figura y espíritu de Picasso como guía.