El nuevo viaje musical del malagueño Pianista de la Mano Izquierda: de Ludovico a Paco de Lucía

El Pianista de la Mano Izquierda en uno de sus conciertos. Cedida

El malagueño Manuel López, también conocido como el Pianista de la Mano Izquierda, no entiende la música como un límite, sino como un territorio en expansión constante. Su próximo concierto, titulado De Ludovico a Paco de Lucía, es buena muestra de esa búsqueda artística y personal.

“La idea surge de seguir progresando, buscando nuevos límites y recursos. Quería crear un programa nuevo que me mantuviera en contacto con el público y mostrara un recorrido musical que va desde Ludovico Einaudi hasta Paco de Lucía”, explica en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

El pianista ha querido diseñar un itinerario sonoro que conecte sensibilidades y estilos. En este sentido, detalla que “incluye transcripciones de diversos compositores, desde Chopin o Scriabin hasta temas de flamenco y clásicos españoles”.

El programa incluirá “obras de Ludovico, Sakamoto, Michael Nyman, música española y un cierre dedicado a la esencia de Paco de Lucía” porque lo que López quiere es crear un puente entre el minimalismo contemporáneo, el romanticismo y la raíz española, culminando en la figura irrepetible del guitarrista de Algeciras.

El concierto se celebrará este jueves 12 de febrero a las 19:30 horas en la Sala ELCAMM en el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga.

Cabe recordar que el malagueño sufrió un ictus tras una operación. Después de muchas horas de esfuerzo y dedicación, consiguió tocar el piano con tan solo su mano izquierda. Desde entonces, está centrado en dar a conocer su trabajo a través de diferentes conciertos con el objetivo de dar a conocer al mundo que una discapacidad no impide a nadie hacer música.

Un proyecto inclusivo con dimensión internacional

Más allá de esta cita, López trabaja en un proyecto que va más allá del formato en el que ha estado realizando sus últimos espectáculos. Se trata de una serie de conciertos inclusivos con artistas nacionales e internacionales con discapacidad.

“Quiero dar oportunidades a músicos con talento que, como yo, tengan alguna discapacidad y pocas posibilidades de visibilidad”, explica.

Entre los nombres que ya baraja está el de Valentina, una joven italiana de 16 años con atrofia muscular. “Toca el violonchelo de forma increíble. Me gustaría traerla a España para que la conozcan”, señala.

La iniciativa parte del propio pianista y cuenta con el respaldo de la Asociación Española del Músico Distónico, fundada por él mismo junto a su madre, actual presidenta. “A través de la asociación queremos impulsar estos proyectos, ofreciendo oportunidades reales a artistas con discapacidad”, subraya.