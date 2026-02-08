Planes con niños en Semana Blanca: talleres y actividades culturales gratuitos en Málaga
Museos, bibliotecas, el Archivo Municipal y el Jardín Botánico–Histórico La Concepción proponen experiencias educativas que combinan arte, historia, juego y naturaleza entre el 23 y el 27 de febrero.
Los espacios museísticos y culturales de Málaga han diseñado una amplia programación de talleres y actividades dirigidas al público infantil con motivo de la Semana Blanca. Museos, bibliotecas, el Archivo Municipal y el Jardín Botánico–Histórico La Concepción proponen experiencias educativas que combinan arte, historia, juego y naturaleza entre el 23 y el 27 de febrero.
MUCAC La Coracha
El centro municipal propone un taller creativo en el que los niños y niñas se acercarán al museo como espacio de experimentación colectiva. A través del formato fanzine, los participantes recorrerán las exposiciones, observarán imágenes y objetos y los transformarán en páginas propias mediante el dibujo, el recorte y la escritura.
Taller: Un fanzine de Equipo MUCAC
Edades: de 5 a 12 años (25 plazas)
Fechas y horario: 24, 25, 26 y 27 de febrero, de 10:30 a 13:30 h
Inscripción: gratuita, con reserva previa
Contacto: actividades.mucac@evento.es | 659 61 78 32
Museo Casa Natal Picasso
El museo vuelve a ofrecer sus tradicionales talleres de Semana Blanca, centrados este año en el concepto de dualidad y contraste. Inspirados en los personajes del Arlequín y Pierrot y en la obra de Picasso, los participantes trabajarán el cambio de roles y facetas personales a través de dinámicas artísticas y teatrales.
Taller: Del derecho y del revés
Edades: de 6 a 12 años (18 plazas)
Turnos:
– 24 y 25 de febrero
– 26 y 27 de febrero
Horario: de 10:30 a 13:30 h
Inscripción: gratuita, a partir del 10 de febrero
Contacto: mediacion.mcnpicasso@malaga.eu
Centre Pompidou Málaga
El Espacio Joven, que se inaugura el 20 de febrero, presenta dos intervenciones pensadas para acercar a los más pequeños al lenguaje de la arquitectura mediante juegos de construcción y gestos sencillos.
Exposición: La Casa Mágica + Juegos de volumen
Horario: de 12:30 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h, de lunes a domingo (excepto martes)
Acceso: gratuito, sin reserva
Colección del Museo Ruso y MEET – Tabacalera
El equipo de Mediación organiza un campamento artístico dividido en dos turnos, que incorpora las nuevas exposiciones del espacio Tabacalera. El taller combina la representación clásica de la realidad con técnicas y dinámicas de la imagen contemporánea.
Taller: Capas de realidad
Edades: de 6 a 12 años (20 plazas)
Turnos: 24 y 25 de febrero / 26 y 27 de febrero
Horario: de 10:30 a 14:00 h
Inscripción: gratuita, a partir del 10 de febrero
Contacto: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu
Red de Bibliotecas Municipales
Las bibliotecas municipales se suman a la programación con actividades gratuitas relacionadas con la lectura, la creatividad y el ajedrez.
Taller: Cita con el tablero. Taller de ajedrez infantil
Edades: de 6 a 12 años
Fecha y hora: 25 de febrero, a las 18:30 h
Inscripción: biblio.ccuevas@malaga.eu
Actividad: Talleres en familia
Edades: de 4 a 10 años
Fecha y hora: 27 de febrero, a las 17:00 h
Inscripción: maltolaguirre@malaga.eu
Archivo Municipal
El Archivo propone una visita guiada interactiva para familias, en la que se recorren episodios de la historia de Málaga de los últimos cinco siglos y se ofrece una primera aproximación a los documentos históricos que conserva la institución.
Actividad: Un viaje al pasado en familia
Edad mínima: a partir de 7 años (30 plazas)
Fechas y horario: 24 y 26 de febrero, a las 12:30 h
Inscripción: archivomunicipal@malaga.eu | 951 928 774
Actividades de pago
Museo Carmen Thyssen Málaga
La actividad de Semana Blanca se centra en la creación artística a partir de la materia, invitando a los participantes a “cultivar” un jardín creativo dentro del museo.
Taller: Articultores/as
Edades y fechas:
– De 6 a 9 años: 23 y 24 de febrero
– De 7 a 12 años: 25 y 26 de febrero
Horario: de 10:00 a 14:00 h
Precio: 40 €
Inscripción: online
Abierto a niños de 5 años que cursen 3º de Infantil
Museo Revello de Toro
El museo organiza una escuela de arte vinculada a la exposición temporal Revello de Toro y su familia, basada en la colección privada familiar. Las sesiones combinan juegos, dinámicas prácticas y la utilización de un cuaderno explorador.
Taller: Revello de Toro y su familia
Edades: de 6 a 12 años
Fechas y horario: 23 y 24 de febrero, de 11:00 a 14:00 h
Precio: 6 € (5 € para familias numerosas)
Contacto: 952 062 069 | museorevellodetoro@gmail.com
Jardín Botánico–Histórico La Concepción
El campamento de Semana Blanca se desarrolla al aire libre y combina naturaleza, arte, juego y huerto, con una propuesta educativa de carácter ambiental.
Actividad: Campamento de Semana Blanca (y verde)
Edades: de 4 a 12 años
Fechas y horario: del 23 al 27 de febrero, de 9:00 a 14:00 h (opción hasta las 15:00 h)
Precio: 70,50 €
Contacto: 951 926 180 | 639 914 055 | infojbotanicomalaga@gmail.com