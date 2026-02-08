Planes con niños en Semana Blanca: talleres y actividades culturales gratuitos en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Museos y centros culturales de Málaga ofrecen talleres y actividades gratuitas para niños durante la Semana Blanca, del 23 al 27 de febrero. Entre las propuestas destacan talleres creativos en el MUCAC La Coracha, actividades artísticas en la Casa Natal Picasso y juegos arquitectónicos en el Centre Pompidou Málaga. Las bibliotecas municipales y el Archivo Municipal organizan actividades como talleres de ajedrez, sesiones creadoras en familia y visitas guiadas históricas. También hay opciones de pago en espacios como el Museo Carmen Thyssen, el Museo Revello de Toro y el Jardín Botánico La Concepción, que combinan arte, naturaleza y juego.

Los espacios museísticos y culturales de Málaga han diseñado una amplia programación de talleres y actividades dirigidas al público infantil con motivo de la Semana Blanca. Museos, bibliotecas, el Archivo Municipal y el Jardín Botánico–Histórico La Concepción proponen experiencias educativas que combinan arte, historia, juego y naturaleza entre el 23 y el 27 de febrero.

MUCAC La Coracha

El centro municipal propone un taller creativo en el que los niños y niñas se acercarán al museo como espacio de experimentación colectiva. A través del formato fanzine, los participantes recorrerán las exposiciones, observarán imágenes y objetos y los transformarán en páginas propias mediante el dibujo, el recorte y la escritura.

Taller: Un fanzine de Equipo MUCAC

Edades: de 5 a 12 años (25 plazas)

Fechas y horario: 24, 25, 26 y 27 de febrero, de 10:30 a 13:30 h

Inscripción: gratuita, con reserva previa

Contacto: actividades.mucac@evento.es | 659 61 78 32

Museo Casa Natal Picasso

El museo vuelve a ofrecer sus tradicionales talleres de Semana Blanca, centrados este año en el concepto de dualidad y contraste. Inspirados en los personajes del Arlequín y Pierrot y en la obra de Picasso, los participantes trabajarán el cambio de roles y facetas personales a través de dinámicas artísticas y teatrales.

Taller: Del derecho y del revés

Edades: de 6 a 12 años (18 plazas)

Turnos:

– 24 y 25 de febrero

– 26 y 27 de febrero

Horario: de 10:30 a 13:30 h

Inscripción: gratuita, a partir del 10 de febrero

Contacto: mediacion.mcnpicasso@malaga.eu

Centre Pompidou Málaga

El Espacio Joven, que se inaugura el 20 de febrero, presenta dos intervenciones pensadas para acercar a los más pequeños al lenguaje de la arquitectura mediante juegos de construcción y gestos sencillos.

Exposición: La Casa Mágica + Juegos de volumen

Horario: de 12:30 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h, de lunes a domingo (excepto martes)

Acceso: gratuito, sin reserva

Colección del Museo Ruso y MEET – Tabacalera

El equipo de Mediación organiza un campamento artístico dividido en dos turnos, que incorpora las nuevas exposiciones del espacio Tabacalera. El taller combina la representación clásica de la realidad con técnicas y dinámicas de la imagen contemporánea.

Taller: Capas de realidad

Edades: de 6 a 12 años (20 plazas)

Turnos: 24 y 25 de febrero / 26 y 27 de febrero

Horario: de 10:30 a 14:00 h

Inscripción: gratuita, a partir del 10 de febrero

Contacto: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu

Red de Bibliotecas Municipales

Las bibliotecas municipales se suman a la programación con actividades gratuitas relacionadas con la lectura, la creatividad y el ajedrez.

Taller: Cita con el tablero. Taller de ajedrez infantil

Edades: de 6 a 12 años

Fecha y hora: 25 de febrero, a las 18:30 h

Inscripción: biblio.ccuevas@malaga.eu

Actividad: Talleres en familia

Edades: de 4 a 10 años

Fecha y hora: 27 de febrero, a las 17:00 h

Inscripción: maltolaguirre@malaga.eu

Archivo Municipal

El Archivo propone una visita guiada interactiva para familias, en la que se recorren episodios de la historia de Málaga de los últimos cinco siglos y se ofrece una primera aproximación a los documentos históricos que conserva la institución.

Actividad: Un viaje al pasado en familia

Edad mínima: a partir de 7 años (30 plazas)

Fechas y horario: 24 y 26 de febrero, a las 12:30 h

Inscripción: archivomunicipal@malaga.eu | 951 928 774

Actividades de pago

Museo Carmen Thyssen Málaga

La actividad de Semana Blanca se centra en la creación artística a partir de la materia, invitando a los participantes a “cultivar” un jardín creativo dentro del museo.

Taller: Articultores/as

Edades y fechas:

– De 6 a 9 años: 23 y 24 de febrero

– De 7 a 12 años: 25 y 26 de febrero

Horario: de 10:00 a 14:00 h

Precio: 40 €

Inscripción: online

Abierto a niños de 5 años que cursen 3º de Infantil

Museo Revello de Toro

El museo organiza una escuela de arte vinculada a la exposición temporal Revello de Toro y su familia, basada en la colección privada familiar. Las sesiones combinan juegos, dinámicas prácticas y la utilización de un cuaderno explorador.

Taller: Revello de Toro y su familia

Edades: de 6 a 12 años

Fechas y horario: 23 y 24 de febrero, de 11:00 a 14:00 h

Precio: 6 € (5 € para familias numerosas)

Contacto: 952 062 069 | museorevellodetoro@gmail.com

Jardín Botánico–Histórico La Concepción

El campamento de Semana Blanca se desarrolla al aire libre y combina naturaleza, arte, juego y huerto, con una propuesta educativa de carácter ambiental.

Actividad: Campamento de Semana Blanca (y verde)

Edades: de 4 a 12 años

Fechas y horario: del 23 al 27 de febrero, de 9:00 a 14:00 h (opción hasta las 15:00 h)

Precio: 70,50 €

Contacto: 951 926 180 | 639 914 055 | infojbotanicomalaga@gmail.com