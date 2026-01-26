Ya es oficial: OXO Museo del Videojuego celebra su tercer aniversario con entradas a 5 euros para los malagueños

Las claves nuevo Generado con IA OXO Museo del Videojuego Málaga celebra su tercer aniversario con entradas a 5 euros para los empadronados en la provincia. La promoción de entradas a precio reducido estará disponible del 26 de enero al 1 de febrero, presentando el DNI en taquilla. El viernes 30 de enero se organizará una gymkhana urbana en Málaga, con premios como una Nintendo Switch 2 y un pase anual al museo. Para participar en la gymkhana es necesario descargar la app oficial del museo; durante el evento se publicarán pistas en redes sociales.

OXO Museo del Videojuego Málaga celebra su tercer aniversario en esta última semana de enero con una programación especial dirigida a los malagueños. Todos los empadronados en la provincia podrán acceder al museo con entradas a precio reducido (5 euros), según han confirmado desde el espacio cultural.

Esta promoción estará disponible desde el lunes 26 de enero hasta el domingo 1 de febrero. Para acceder al precio reducido, será necesario acreditarlo en taquilla mediante la presentación del DNI, donde conste el empadronamiento en la provincia.

Además, el viernes 30 de enero, la celebración salta a la ciudad con una gymkhana urbana que tendrá lugar de 12:00 a 20:00 horas. A lo largo del día, se habilitarán distintos puntos repartidos por Málaga, accesibles desde la sección “OXO GO” de la app móvil del museo, donde se podrán conseguir premios y sorpresas.

Entre las recompensas más destacadas, disponibles durante un tiempo limitado, se incluyen una Nintendo Switch 2 y un pase anual para disfrutar del museo.

Para participar, será imprescindible descargar previamente la app oficial de OXO Museo del Videojuego, disponible para Android e iOS. Durante la jornada, se publicarán pistas a través de las redes sociales para guiar a los participantes.

En estos tres años, el museo ha recibido 414.312 visitantes "consolidado como un espacio cultural y de ocio de referencia en Málaga, gracias en gran medida al apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol como patrocinador oficial", apuntan.

Bajo la idea de devolver a Málaga todo lo vivido durante estos tres años y de que “la ciudad también juega”, OXO Museo del Videojuego Málaga amplía la celebración más allá del propio museo con una propuesta que combina participación ciudadana y una experiencia que se extiende a las calles.