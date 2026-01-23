Málaga de Festival 2026 convierte a la ciudad en laboratorio europeo de cultura y pensamiento
El programa previo del Festival de Málaga desplegará más de 125 actividades en 55 espacios, con foco en los valores europeos y el centenario de Azcona, entre el 12 de febrero y el 15 de marzo.
Las claves
Málaga de Festival 2026 reunirá más de 125 propuestas culturales y artísticas con más de 150 creadores en 55 espacios de la ciudad.
La edición se articula en torno a los ejes “Europa ante su espejo” y “Los 100 de Azcona”, con actividades que exploran los valores europeos y la obra de Rafael Azcona.
El festival ofrece conciertos, exposiciones, encuentros literarios y debates, incluyendo la participación de filósofos europeos y colaboración de la Universidad de Málaga.
Niños y jóvenes tendrán protagonismo en actividades específicas, y la programación se extiende a museos, bibliotecas, espacios abiertos y festividades en la ciudad.
Málaga de Festival 2026, una programación extendida del Festival de Málaga, reunirá más de 125 propuestas culturales y artísticas con más de 150 creadores en 55 espacios repartidos por los once distritos de la ciudad.
La edición de este año se articulará en torno a dos grandes ejes: “Europa ante su espejo”, sobre la vigencia de los valores europeos, y “Los 100 de Azcona”, que revisa la figura del guionista y novelista desde una mirada contemporánea.
El programa arrancará el 12 de febrero en el Cine Albéniz con el concierto inaugural de Karmento, que ofrecerá una reinterpretación de ‘La Serrana’ junto a Le Parody y Mondra. Las entradas se venden a 18 euros en Teatro Cervantes y Uniticket.
La clausura llegará con un Versometraje especial Azcona en el Teatro Echegaray, con entrada libre, que retomará algunas de las películas en las que colaboró el escritor, a través de testimonios de colegas, admiradores y amigos.
MaF refuerza su vocación de estímulo del debate público con una programación que combina cine, literatura, música, artes visuales, pensamiento político, ciencia y tecnología, construida en diálogo con el tejido cultural malagueño y creadores nacionales.
Niños y jóvenes tendrán un papel destacado con actividades como La Pequepinchada en el CEIP Prácticas Nº1 y encuentros en los IES Salvador Rueda, Sierra Bermeja, Gaona y Profesor Isidoro Sánchez, centrados en Europa y en la obra de Azcona.
La Universidad de Málaga se integra con acciones en Derecho, Comunicación, Turismo, Bellas Artes y Arquitectura, incluyendo homenajes a Jorge Semprún, reflexiones sobre Oriana Fallaci, el programa Erasmus y debates sobre movilidad urbana y espacio europeo.
La dimensión europea se amplía con la presencia de los filósofos Claire Marin y Roman Krznaric, gracias a La Térmica, y coloquios en torno a Pasolini, Lorca y la tradición intelectual y artística del continente, en colaboración con Generación del 27.
Museo Picasso Málaga, Ateneo de Málaga, Museo Carmen Thyssen, Museum Jorge Rando, MIMMA, Museo de Málaga y otros espacios acogerán conversaciones, itinerarios poéticos, conciertos, proyecciones y exposiciones que vinculan la creación contemporánea con la memoria europea.
El apartado expositivo incluirá propuestas como ‘Éxodos o Europa fortaleza’, de Sergi Cámara, las fotografías de Burton Norton de Eduardo Momeñe, ‘Venus de los rulos’ de Juanma Yules y muestras en Galería Taller Gravura, SEAP y otros espacios de la ciudad.
Las Bibliotecas Públicas Municipales y diversas librerías se consolidan como nodos esenciales, con encuentros con autores, ciclos de cine, actividades infantiles y charlas literarias, mientras que la calle y espacios abiertos acogerán acciones lúdicas y performativas.
Entre las propuestas festivas regresarán iniciativas como POOUS en la calle San Juan de Letrán, Swing de Cine, Vermut-O-Rama, sesiones musicales en Muelle Uno y actividades especiales de MaF, subrayando el carácter participativo y celebrativo de la programación.
La programación completa de Málaga de Festival 2026, que se desarrollará entre el 12 de febrero y el 15 de marzo, puede consultarse en la web oficial del Festival de Málaga, donde se detallan horarios, sedes y participantes de cada actividad.